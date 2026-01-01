एक कस्टम डोमेन के साथ ईमेल बनाएं
अपना कस्टम डोमेन ईमेल बनाएं
आपका ब्रांड, हर संदेश में
जब आपका ईमेल आपके डोमेन का उपयोग करता है, तो आपका बिज़नेस पहले ईमेल से ही अधिक प्रोफेशनल लगता है।
ईमेल जो भरोसा जीतता है
एक कस्टम डोमेन ईमेल आपके संदेशों को वास्तविक और विश्वसनीय दिखने में मदद करता है, जिससे ग्राहकों द्वारा उन्हें खोलने और उनका जवाब देने की संभावना बढ़ जाती है।
कम कीमत में शुरू करें
सबसे किफायती मासिक कीमत प्राप्त करने के लिए इससे लंबा ईमेल प्लान चुनें – 48 माह वाले प्लान पर आपको 81% तक की छूट मिलेगी
मिनटों में प्रोफेशनल ईमेल सेट-अप करें।
1. अपना डोमेन चुनें
2. अपना ईमेल जोड़ें
3. ईमेल भेजना शुरू करें
आपको Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदना चाहिए?
विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार
Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400 से अधिक डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।डोमेंस के बारे में अधिक जानकारी पाएं
गोपनीयता
24/7 सहायता
त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन
कुछ ही क्लिक्स में अपना डोमेन रजिस्टर करें – फिर नवीनीकरण, DNS सेटिंग्स और अपनी वेबसाइट या ईमेल के कनेक्शन, सभी एक ही जगह पर प्रबंधित करें।
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कस्टम डोमेन के साथ ईमेल के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
कस्टम डोमेन के साथ ईमेल क्या है?
यह एक कस्टम ईमेल एड्रेस है जो आपके डोमेन नाम का उपयोग करता है (जैसे, name@yourbusiness.com)। यह अधिक प्रोफेशनल लगता है और ग्राहकों के साथ विश्वास मज़बूत करता है।
क्या मैं डोमेन और ईमेल एक साथ खरीद सकता/सकती हूं?
जी हां। आप एक सिंपल चेकआउट में डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनल ईमेल सेट-अप कर सकते हैं। हम सब कुछ स्वचालित रूप से कनेक्ट करते हैं।
यदि मेरे पास पहले से ही एक डोमेन है तो क्या होगा?
कोई समस्या नहीं है। आप कुछ ही क्लिक्स में अपने मौजूदा डोमेन को Hostinger से कनेक्ट कर सकते हैं।
क्या इसे सेट-अप करना मुश्किल है?
बिल्कुल नहीं। इसे शुरुआती लोग भी आसानी से सेट-अप कर सकते हैं और इसमें केवल कुछ मिनटों का समय लगता है। हम आपके लिए तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखते हैं।
क्या मैं अपना ईमेल Gmail या Outlook के साथ उपयोग कर सकता/सकती हूं?
जी हां। आप अपने ईमेल का उपयोग Gmail, Outlook, Apple Mail और अन्य ऐप्स के साथ कर सकते हैं, या वेबमेल के माध्यम से भी इसे ऐक्सेस कर सकते हैं।
क्या मैं कई ईमेल एड्रेस बना सकता/सकती हूं?
जी हां। आप अपने डोमेन के लिए जितने चाहें उतने ईमेल एड्रेस बना सकते हैं — टीमों या बढ़ते व्यवसायों के लिए एकदम सही।
अगर मुझे सहायता की आवश्यकता हो तो?
हमारी सहायता टीम सेटअप या आपकी किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए 24/7 उपलब्ध है।