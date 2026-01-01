एक कस्टम डोमेन के साथ ईमेल बनाएं

प्रोफेशनल ईमेल – ₹39/माह से
12 महीनों के लिए डोमेन + ईमेल प्राप्त करें और अपने ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाएं
एक कस्टम डोमेन के साथ ईमेल बनाएं

अपना कस्टम डोमेन ईमेल बनाएं

आपका ब्रांड, हर संदेश में

जब आपका ईमेल आपके डोमेन का उपयोग करता है, तो आपका बिज़नेस पहले ईमेल से ही अधिक प्रोफेशनल लगता है।

ईमेल जो भरोसा जीतता है

एक कस्टम डोमेन ईमेल आपके संदेशों को वास्तविक और विश्वसनीय दिखने में मदद करता है, जिससे ग्राहकों द्वारा उन्हें खोलने और उनका जवाब देने की संभावना बढ़ जाती है।

कम कीमत में शुरू करें

सबसे किफायती मासिक कीमत प्राप्त करने के लिए इससे लंबा ईमेल प्लान चुनें – 48 माह वाले प्लान पर आपको 81% तक की छूट मिलेगी

मिनटों में प्रोफेशनल ईमेल सेट-अप करें।

1. अपना डोमेन चुनें

1. अपना डोमेन चुनें

Hostinger से एक नया डोमेन खरीदें या अपने मौजूदा डोमेन का उपयोग करें। यदि आपका डोमेन किसी अन्य प्रदाता के साथ है, तो इसे कनेक्ट करने में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आपका ईमेल काम करे और आपकी वेबसाइट लाइव बनी रहे।

2. अपना ईमेल जोड़ें

अपने Hostinger डैशबोर्ड में कुछ ही क्लिक्स में अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाएं। Hostinger स्वचालित रूप से सेटअप का ध्यान रखता है; आपको कोई तकनीकी कार्य नहीं देखना है।

3. ईमेल भेजना शुरू करें

अपने इनबॉक्स को Hostinger वेबमेल के माध्यम से ऐक्सेस करें या इसे Gmail, Outlook या Apple Mail से कनेक्ट करें। स्पैम सुरक्षा पहले से ही सक्षम है, ताकि आप तुरंत ईमेल भेजना और प्राप्त करना शुरू कर पाएं।

आपको Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदना चाहिए?

विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार

Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 400 से अधिक डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।

डोमेंस के बारे में अधिक जानकारी पाएं
विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार

गोपनीयता

जब आप एक डोमेन रजिस्टर करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी संपर्क जानकारी सार्वजनिक RDAP/WHOIS रिकॉर्ड्स में दिखाई दे। सपोर्टेड एक्सटेंशंस के लिए, Hostinger आपकी व्यक्तिगत जानकारी को तृतीय-पक्षों से छिपाए रखने के लिए स्वचालित रूप से मुफ्त गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करता है।
गोपनीयता

24/7 सहायता

हमारे एजेंट लाइव चैट या ईमेल के माध्यम से हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और आमतौर पर 3 मिनट से भी कम समय में जवाब देते हैं। आपको बात करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे एजेंट 8 से अधिक भाषाएं जानते हैं।
24/7 सहायता

त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन

कुछ ही क्लिक्स में अपना डोमेन रजिस्टर करें – फिर नवीनीकरण, DNS सेटिंग्स और अपनी वेबसाइट या ईमेल के कनेक्शन, सभी एक ही जगह पर प्रबंधित करें।

त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन

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कुछ ही क्लिक्स में अपना डोमेन रजिस्टर करें – फिर नवीनीकरण, DNS सेटिंग्स और अपनी वेबसाइट या ईमेल के कनेक्शन, सभी एक ही जगह पर प्रबंधित करें।

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सबसे लोकप्रिय डोमेंस में से चुनें

.in

भारत का TLD .in विश्व में भारत की भूमिका का प्रतीक है।

8991 /पहला वर्ष

.com

सबसे लोकप्रिय डोमेन के साथ भरोसेमंद दिखें।

1,299199 /पहला वर्ष

.online

यह .com का एक बहुत अच्छा विकल्प है – सामान्य और सर्वव्यापक।

3,13989 /पहला वर्ष

.io

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .io पर बिज़नेस करते हैं।

5,9392,799 /पहला वर्ष

.icu

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .icu पर बिज़नेस करते हैं।

1,399179 /पहला वर्ष

.xyz

आपके सफल बिज़नेस के लिए एक अनोखा और ट्रेंडिंग डोमेन।

1,659179 /पहला वर्ष

.pro

.pro डोमेन के माध्यम से अपनी दक्षता का प्रदर्शन करें।

2,529269 /पहला वर्ष

.cloud

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप .cloud पर बिज़नेस करते हैं।

2,269179 /पहला वर्ष

अपने कस्टम डोमेन के साथ ईमेल प्राप्त करें

कस्टम डोमेन के साथ ईमेल के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

कस्टम डोमेन के साथ ईमेल क्या है?

यह एक कस्टम ईमेल एड्रेस है जो आपके डोमेन नाम का उपयोग करता है (जैसे, name@yourbusiness.com)। यह अधिक प्रोफेशनल लगता है और ग्राहकों के साथ विश्वास मज़बूत करता है।

क्या मैं डोमेन और ईमेल एक साथ खरीद सकता/सकती हूं?

जी हां। आप एक सिंपल चेकआउट में डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनल ईमेल सेट-अप कर सकते हैं। हम सब कुछ स्वचालित रूप से कनेक्ट करते हैं।

यदि मेरे पास पहले से ही एक डोमेन है तो क्या होगा?

कोई समस्या नहीं है। आप कुछ ही क्लिक्स में अपने मौजूदा डोमेन को Hostinger से कनेक्ट कर सकते हैं।

क्या इसे सेट-अप करना मुश्किल है?

बिल्कुल नहीं। इसे शुरुआती लोग भी आसानी से सेट-अप कर सकते हैं और इसमें केवल कुछ मिनटों का समय लगता है। हम आपके लिए तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखते हैं।

क्या मैं अपना ईमेल Gmail या Outlook के साथ उपयोग कर सकता/सकती हूं?

जी हां। आप अपने ईमेल का उपयोग Gmail, Outlook, Apple Mail और अन्य ऐप्स के साथ कर सकते हैं, या वेबमेल के माध्यम से भी इसे ऐक्सेस कर सकते हैं।

क्या मैं कई ईमेल एड्रेस बना सकता/सकती हूं?

जी हां। आप अपने डोमेन के लिए जितने चाहें उतने ईमेल एड्रेस बना सकते हैं — टीमों या बढ़ते व्यवसायों के लिए एकदम सही।

अगर मुझे सहायता की आवश्यकता हो तो?

हमारी सहायता टीम सेटअप या आपकी किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए 24/7 उपलब्ध है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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