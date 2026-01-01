התקינו Openship בלחיצה אחת.
פלטפורמת פריסה בקוד פתוח, ניתנת לאירוח עצמי, עם CI/CD מובנה לשליחת כל סטאק לשרתים שלך.
בחרו תוכנית VPS עבור Openship
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Openship
Openship היא פלטפורמת פריסה בקוד פתוח, הניתנת לאירוח עצמי, שהופכת כל שרת לפלטפורמה כשירות (platform-as-a-service) משלכם. הפנו אותה למאגר **Git** והיא מזהה את ה-stack, בונה קונטיינר, מספקת מסדי נתונים, דומיינים ו-**TLS**, ושולחת את התוצאה — ללא קבצי pipeline או **YAML** לתחזוקה. Push-to-deploy, סביבות תצוגה מקדימה, תהליכי staging ו-production, ו-rollbacks בלחיצה אחת מגיעים מובנים.
אירוח עצמי של Openship שומר על ה-build pipeline, נתוני האפליקציה והתשתית שלכם במלואם על מכונות שאתם שולטים בהן, ללא תמחור לפי משתמש או נעילת ספק. נהלו הכל מלוח מחוונים מבוסס ווב, אפליקציית דסקטופ, **CLI**, או **REST API**, והעבירו קונטיינרי **Docker** סטנדרטיים בין ספקים מתי שתרצו.
פיצ'רים עיקריים של Openship
CI/CD מובנה
פריסה בדחיפה עם סביבות תצוגה מקדימה, תהליכי סביבת ביניים וייצור, ושחזורים בלחיצה אחת — ללא צורך בכתיבת קובצי pipeline.
כל מערך, כל שרת
לפרוס Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, או monorepos לכל VPS, תיבה ייעודית, או מעבדת בית.
Backend מנוהל במלואו
ספקו Postgres, MySQL, MongoDB ו-Redis לצד וורקרים, WebSockets ואחסון אובייקטים ממישור בקרה יחיד.
דומיינים ו-SSL
תעודות HTTPS אוטומטיות, תמיכה ב-wildcard, ודומיינים ללא הגבלה עם חידוש אוטומטי המטופל עבור כל פריסה.
שלוש דרכים לעבוד
בצעו פריסות מיישום דסקטופ מלא, מלוח מחוונים צוותי מבוסס ווב, או מ-CLI הניתן לתכנות המגובה על ידי REST API.
ניידות קונטיינרים
הכל פועל כקונטיינרים סטנדרטיים של Docker, כך שתוכלו להעביר עומסי עבודה בין ספקים או חומרה באירוח עצמי בחופשיות.
למה להריץ את Openship על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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