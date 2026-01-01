Openship היא פלטפורמת פריסה בקוד פתוח, הניתנת לאירוח עצמי, שהופכת כל שרת לפלטפורמה כשירות (platform-as-a-service) משלכם. הפנו אותה למאגר **Git** והיא מזהה את ה-stack, בונה קונטיינר, מספקת מסדי נתונים, דומיינים ו-**TLS**, ושולחת את התוצאה — ללא קבצי pipeline או **YAML** לתחזוקה. Push-to-deploy, סביבות תצוגה מקדימה, תהליכי staging ו-production, ו-rollbacks בלחיצה אחת מגיעים מובנים.

אירוח עצמי של Openship שומר על ה-build pipeline, נתוני האפליקציה והתשתית שלכם במלואם על מכונות שאתם שולטים בהן, ללא תמחור לפי משתמש או נעילת ספק. נהלו הכל מלוח מחוונים מבוסס ווב, אפליקציית דסקטופ, **CLI**, או **REST API**, והעבירו קונטיינרי **Docker** סטנדרטיים בין ספקים מתי שתרצו.