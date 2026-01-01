התקינו ExcaliDash בלחיצה אחת.
לוח מחוונים באירוח עצמי לארגון, ניהול ושיתוף פעולה בציורי ה-Excalidraw שלך, עם היסטוריית גרסאות ושיתוף קישורים מאובטח.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ExcaliDash
ExcaliDash היא שכבת ניהול באירוח עצמי עבור Excalidraw, שהופכת אוסף של ציורים מפוזרים לסביבת עבודה מאורגנת וניתנת לחיפוש. במקום להתמודד עם קובצי .excalidraw בודדים, אתם מקבלים לוח מחוונים מרכזי שבו סקיצות חיות באוספים, כל שינוי נלכד בהיסטוריית גרסאות, ודיאגרמות ניתנות לשיתוף באמצעות קישורים מוגבלים. היא כוללת את עורך Excalidraw המלא עם קצה עורפי קל משקל, כך שציור, שמירה וארגון מתרחשים כולם במופע פרטי אחד.
הפעלת ExcaliDash ב-VPS שלכם שומרת כל דיאגרמה, סקיצת ארכיטקטורה ולוח סיעור מוחות כולו בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לכל משתמש ואין גישה של צד שלישי לנתונים שלכם, בעוד שחשבונות מרובי משתמשים אופציונליים וכניסה יחידה (single sign-on) של OIDC מאפשרים לצוותים לשתף פעולה בצורה מאובטחת תחת השליטה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של ExcaliDash
לוח בקרה מרוכז לציור
ארגנו את כל סקיצות ה-Excalidraw שלכם לאוספים עם תמונות ממוזערות וחיפוש, כך שתרשימים יהיו קלים למציאה במקום להיות מפוזרים בקבצים רופפים.
היסטוריית גרסאות
כל עריכה נשמרת אוטומטית כתמונת מצב, המאפשרת לך לסקור מצבים קודמים ולשחזר גרסאות מוקדמות יותר של כל ציור כאשר מתרחשות טעויות.
שיתוף קישור מוגבל
שתפו שרטוטים בודדים באמצעות קישורים מוגני גישה, והעניקו למשתפי פעולה או לבעלי עניין גישת צפייה או עריכה מבלי לחשוף את כל סביבת העבודה שלכם.
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר אנשים יכולים לעבוד יחד על אותו קנבס באמצעות WebSockets, מה שהופך סשנים חיים של סיעור מוחות ועיצוב לחלקים עבור צוותים מבוזרים.
אימות גמיש
ניתן להפעיל במצב משתמש יחיד או לאפשר חשבונות מרובי משתמשים עם התחברות יחידה של OIDC, המתאימים גם לשימוש אישי וגם לצוותים גדולים יותר.
למה להריץ את ExcaliDash על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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