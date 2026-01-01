ExcaliDash היא שכבת ניהול באירוח עצמי עבור Excalidraw, שהופכת אוסף של ציורים מפוזרים לסביבת עבודה מאורגנת וניתנת לחיפוש. במקום להתמודד עם קובצי .excalidraw בודדים, אתם מקבלים לוח מחוונים מרכזי שבו סקיצות חיות באוספים, כל שינוי נלכד בהיסטוריית גרסאות, ודיאגרמות ניתנות לשיתוף באמצעות קישורים מוגבלים. היא כוללת את עורך Excalidraw המלא עם קצה עורפי קל משקל, כך שציור, שמירה וארגון מתרחשים כולם במופע פרטי אחד.

הפעלת ExcaliDash ב-VPS שלכם שומרת כל דיאגרמה, סקיצת ארכיטקטורה ולוח סיעור מוחות כולו בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לכל משתמש ואין גישה של צד שלישי לנתונים שלכם, בעוד שחשבונות מרובי משתמשים אופציונליים וכניסה יחידה (single sign-on) של OIDC מאפשרים לצוותים לשתף פעולה בצורה מאובטחת תחת השליטה שלכם.