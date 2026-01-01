Decidim היא מסגרת הדמוקרטיה המשתפת שנבנתה במקור עבור העיר ברצלונה וכעת משמשת ממשלות לאומיות, מועצות אזוריות, אוניברסיטאות וארגונים אזרחיים ביותר משלושים מדינות כדי לנהל משאלי עם, תקציבים משתפים, אסיפות אזרחים ותהליכי יצירת מדיניות משותפת באופן מקוון.

אירוח עצמי של Decidim ב-VPS שלכם שומר על נתוני אזרחים, רישומי הצבעה והיסטוריית דיונים תחת ריבונותכם המלאה — לעולם לא ב-SaaS של צד שלישי — תוך מתן קוד המקור המלא של Ruby on Rails תחת רישיון AGPL-3.0 כדי להרחיב, לבדוק ולבצע פדרציה עם מופעי Decidim אחרים.