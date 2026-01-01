התקינו את ה-Decidim בלחיצה אחת.
פלטפורמת דמוקרטיה שיתופית בקוד פתוח להתייעצויות אזרחיות, תקצוב שיתופי וקבלת החלטות שיתופית.
בחרו תוכנית VPS עבור Decidim
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Decidim
Decidim היא מסגרת הדמוקרטיה המשתפת שנבנתה במקור עבור העיר ברצלונה וכעת משמשת ממשלות לאומיות, מועצות אזוריות, אוניברסיטאות וארגונים אזרחיים ביותר משלושים מדינות כדי לנהל משאלי עם, תקציבים משתפים, אסיפות אזרחים ותהליכי יצירת מדיניות משותפת באופן מקוון.
אירוח עצמי של Decidim ב-VPS שלכם שומר על נתוני אזרחים, רישומי הצבעה והיסטוריית דיונים תחת ריבונותכם המלאה — לעולם לא ב-SaaS של צד שלישי — תוך מתן קוד המקור המלא של Ruby on Rails תחת רישיון AGPL-3.0 כדי להרחיב, לבדוק ולבצע פדרציה עם מופעי Decidim אחרים.
פיצ'רים עיקריים של Decidim
תקצוב השתתפותי
נהלו התייעצויות תקציביות רב-שלביות שבהן אזרחים מציעים, תומכים ומצביעים על כיצד יוקצו כספי ציבור, עם כללי הצבעה מובנים ופרסום תוצאות.
אסיפות אזרחים
ארגנו תהליכים דיוניים עם הצעות, דיונים, פגישות ומעקב אחר אחריות, כך שכל תרומת אזרח ניתנת למעקב מרעיון ועד לתוצאה.
מרובה דיירים מובנה
אירחו מספר מרחבי השתתפות עצמאיים — ערים, מחלקות או ארגונים — במופע Decidim יחיד עם תוכן ומנהלים מבודדים.
החלטות הניתנות לביקורת
כל הצעה, הצבעה ותיקון מתועדים בציר זמן שקוף שאזרחים, עיתונאים וגופי פיקוח יכולים לבדוק בכל עת.
שילוב תקנים פתוחים
SAML ו-OAuth כניסה יחידה, ממשקי API של REST ו-GraphQL, ותמיכה ב-ActivityPub מאפשרים ל-Decidim להתחבר למערכות זהות אזרחיות קיימות ול-fediverse הרחב יותר.
זמין ב-60+ שפות
מסופקת מתורגמת לשימוש ממשלות וארגוני קהילה ברחבי העולם, עם כלי עבודה מובנים לתרגום תוכן בתוך כל מרחב השתתפות.
למה להריץ את Decidim על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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