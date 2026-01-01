התקינו Bitwarden בלחיצה אחת.
שרת מנהל הסיסמאות הרשמי של Bitwarden באחסון עצמי, המשולב עם שירות מסד נתונים ייעודי של MariaDB.
בחרו תוכנית VPS עבור Bitwarden
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bitwarden
Bitwarden הוא שרת מנהל הסיסמאות הרשמי שנבנה ומתוחזק על ידי Bitwarden Inc. תבנית זו פורסת את Bitwarden lite, הפצת הקונטיינר היחיד של הספק, יחד עם מסד נתונים ייעודי של MariaDB. בניגוד למימושים מחדש קהילתיים של ה-API של Bitwarden, הוא מריץ את אותו קוד שרת ש-Bitwarden שולחת ללקוחותיה, כך שהתנהגות הכספת, הקריפטוגרפיה ותדירות העדכונים מגיעים ישירות מהספק.
אירוח עצמי ב-VPS משלכם שומר כל פריט כספת, קובץ מצורף וקובץ בתוך תשתית שאתם שולטים בה, בעוד שהמכשירים שלכם ממשיכים להשתמש בהרחבות הדפדפן הרשמיות של Bitwarden, אפליקציות שולחן העבודה, אפליקציות המובייל וה-CLI. Traefik עומד בחזית הקונטיינר עם אישורי Let's Encrypt אוטומטיים, ומספק את דרישת ה-HTTPS שאותה אוכפים לקוחות Bitwarden. Bitwarden ממליצה על lite לשימוש אישי ולמעבדות ביתיות.
פיצ'רים עיקריים של Bitwarden
שרת Bitwarden רשמי
מריץ את קוד השרת ש-Bitwarden Inc. בונה ומתחזקת, כך שתיקוני אבטחה ומהדורות מגיעים ישירות מהספק.
תאימות לקוח רשמית
הרחבות דפדפן, יישומי מחשב שולחני, יישומי מובייל, ו-Bitwarden CLI מתחברים לשרת שלכם ללא כל שינוי.
כספת מוצפנת מקצה לקצה
פריטים מוצפנים במכשירים שלכם תחת מודל אפס-ידע, כך שהשרת לעולם לא רואה את סיסמת המאסטר שלכם.
ארגונים ושיתוף
שתפו פרטי גישה עם בני משפחה או עמיתים באמצעות ארגונים ואוספים עם בקרת גישה לכל משתמש.
שירותים ארגוניים אופציונליים
SSO, SCIM provisioning, ורישום אירועים מגיעים בתוך ה-image וניתן להפעיל אותם כאשר רישיון דורש אותם.
למה להריץ את Bitwarden על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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