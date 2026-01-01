Bitwarden הוא שרת מנהל הסיסמאות הרשמי שנבנה ומתוחזק על ידי Bitwarden Inc. תבנית זו פורסת את Bitwarden lite, הפצת הקונטיינר היחיד של הספק, יחד עם מסד נתונים ייעודי של MariaDB. בניגוד למימושים מחדש קהילתיים של ה-API של Bitwarden, הוא מריץ את אותו קוד שרת ש-Bitwarden שולחת ללקוחותיה, כך שהתנהגות הכספת, הקריפטוגרפיה ותדירות העדכונים מגיעים ישירות מהספק.

אירוח עצמי ב-VPS משלכם שומר כל פריט כספת, קובץ מצורף וקובץ בתוך תשתית שאתם שולטים בה, בעוד שהמכשירים שלכם ממשיכים להשתמש בהרחבות הדפדפן הרשמיות של Bitwarden, אפליקציות שולחן העבודה, אפליקציות המובייל וה-CLI. Traefik עומד בחזית הקונטיינר עם אישורי Let's Encrypt אוטומטיים, ומספק את דרישת ה-HTTPS שאותה אוכפים לקוחות Bitwarden. Bitwarden ממליצה על lite לשימוש אישי ולמעבדות ביתיות.