A Kodee a Hostinger ügyfélszolgálati AI-ügynöke, amelyet azért alkottunk meg, hogy Ön a weboldalait és szolgáltatásait egyszerű csevegésen keresztül kezelhesse. Több mint 500 adminisztrátori szintű műveletet hajt végre, a weboldalak átköltöztetésétől a biztonsági mentések készítésén és a DNS-rekordok kezelésén át a szerver állapotának ellenőrzéséig. Tudjon meg többet a Kodee-ról.