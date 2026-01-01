Kapjon azonnali segítséget a Hostinger Agent-től, az AI támogatási ügynökétől
Az Ön egyenes útja a készhez
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Miért Hostinger Agent egy játékváltó
Több mint 500 művelet, és csak egyre több lesz
85%-os sikerráta
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Spórolás, hogy Ön pénzt takaríthasson meg
Csatlakozzon a több millió elégedett ügyfélhez
A Hostinger ügynök gyorsan megértette az aggodalmamat, és egyértelmű, lépésről lépésre szóló útmutatást adott, amely minden zavar nélkül megoldotta a problémámat.
A Hostinger ügynök, az AI-támogatásuk kiváló. Valójában jobban szeretem, mint beszélgetni valakivel, mert nem érzem magam sietve.
Az AI asszisztensük, a Hostinger Agent nagyon hasznos. Ahelyett, hogy végtelen segítségnyújtási dokumentumokra irányítana, valójában a számlámban csinálja a dolgokat. Olyan, mintha egy junior rendszergazda lenne.
Hostinger ügynök FAQs
Mi az a Hostinger Ügynök?
A Kodee a Hostinger ügyfélszolgálati AI-ügynöke, amelyet azért alkottunk meg, hogy Ön a weboldalait és szolgáltatásait egyszerű csevegésen keresztül kezelhesse. Több mint 500 adminisztrátori szintű műveletet hajt végre, a weboldalak átköltöztetésétől a biztonsági mentések készítésén és a DNS-rekordok kezelésén át a szerver állapotának ellenőrzéséig. Tudjon meg többet a Kodee-ról.
Milyen Hostinger termékeket támogat a Hostinger Agent?
Hostinger Agent működik a teljes Hostinger ökoszisztéma – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domainek és fizetések. Bármit is kezeli, Hostinger Agent ott van, hogy segítsen.
A Hostinger Agent ténylegesen módosíthatja a fiókomat, vagy csak válaszol a kérdésekre?
Mindkettő – de ami különlegessé teszi a Hostinger Agent-t, az az, hogy cselekvésre van szükség. Ahelyett, hogy a segítségnyújtási dokumentumra mutatna, a Hostinger Agent közvetlenül a fiókjában csatlakoztatja a tartományokat, frissíti a DNS-beállításokat, telepíti a bővítményeket és így tovább.
A Hostinger Agent mobilon is elérhető?
Igen. A Hostinger Agent bárhol elérhető, ahol hozzáférhet a Hostingerhez – beleértve a mobilokat és akár a WhatsAppot is – így az azonnali segítség mindig egy üzenet távolságra van, bárhonnan dolgozik.
Mi történik, ha a Hostinger ügynök nem tudja megoldani a problémámat?
A Hostinger Agent önállóan kezeli a támogatási interakciók 85%-át. Bármi, ami a hatókörén kívül esik, kapcsolatba hozza Önt egy emberi szakemberrel, így soha nem marad megoldás nélkül.