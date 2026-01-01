Kapjon azonnali segítséget a Hostinger Agent-től, az AI támogatási ügynökétől

A Hostinger Agent több mint 45 000 csevegést kezel naponta – szolgáltatások kezelése, blogbejegyzések készítése és weboldalak migrációja – mindez egyszerű beszélgetésen keresztül.
Próbálja ki WhatsAppon
Kapjon azonnali segítséget a Hostinger Agent-től, az AI támogatási ügynökétől

Az Ön egyenes útja a készhez

A Hostinger ügynök az összes Hostinger termékben, még a telefonon is veled van – csak mondd el, mire van szükséged.

Webtárhely

Weboldal migrálása
Gyorsítsd fel
Biztonsági mentés létrehozása
Beállítások keresése a hPanelben
Webhelyek, adatbázisok és eszközök kezelése
Webtárhely

Miért Hostinger Agent egy játékváltó

Több mint 500 művelet, és csak egyre több lesz

A Hostinger Agent több mint 500 admin szintű műveletet hajt végre, beleértve a webhelyek áttelepítését, a biztonsági mentéseket és a szerver állapotának ellenőrzését.
A Hostinger Agent az összes támogatási interakció 85%-át kezeli, átlagosan 77%-os az ügyfél-elégedettség.
A Hostinger Agent átlagosan 9 másodperc alatt válaszol a kérdésekre, mintegy 800 szakember munkáját végzi.
A Hostinger Agent idén több mint 14 millió eurót takarít meg. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is minőségi szolgáltatásokat kínáljunk a piacon a legalacsonyabb árak közül.

Előnyben részesíti a WhatsAppot? A Hostinger ügynöke ott van

Ugyanazt a segítséget kapja a csomagokkal, a beállítással és a hibaelhárítással kapcsolatban, közvetlenül az alkalmazásban, amelyet használ.
Csevegés WhatsAppon
Előnyben részesíti a WhatsAppot? A Hostinger ügynöke ott van

Csatlakozzon a több millió elégedett ügyfélhez

A Hostinger ügynök gyorsan megértette az aggodalmamat, és egyértelmű, lépésről lépésre szóló útmutatást adott, amely minden zavar nélkül megoldotta a problémámat.

Anas Rk

Anas Rk

A Hostinger ügynök, az AI-támogatásuk kiváló. Valójában jobban szeretem, mint beszélgetni valakivel, mert nem érzem magam sietve.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Az AI asszisztensük, a Hostinger Agent nagyon hasznos. Ahelyett, hogy végtelen segítségnyújtási dokumentumokra irányítana, valójában a számlámban csinálja a dolgokat. Olyan, mintha egy junior rendszergazda lenne.

Philip

Philip

Csak mondja el a Hostinger ügynöknek, és fontolja meg, hogy kész

Csevegés most
Csak mondja el a Hostinger ügynöknek, és fontolja meg, hogy kész

Hostinger ügynök FAQs

Találja meg a válaszokat a leggyakrabban feltett kérdésekre a mi AI ügyfélszolgálati ügynök Hostinger Agent.

A Kodee a Hostinger ügyfélszolgálati AI-ügynöke, amelyet azért alkottunk meg, hogy Ön a weboldalait és szolgáltatásait egyszerű csevegésen keresztül kezelhesse. Több mint 500 adminisztrátori szintű műveletet hajt végre, a weboldalak átköltöztetésétől a biztonsági mentések készítésén és a DNS-rekordok kezelésén át a szerver állapotának ellenőrzéséig. Tudjon meg többet a Kodee-ról.

Hostinger Agent működik a teljes Hostinger ökoszisztéma – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domainek és fizetések. Bármit is kezeli, Hostinger Agent ott van, hogy segítsen.

Mindkettő – de ami különlegessé teszi a Hostinger Agent-t, az az, hogy cselekvésre van szükség. Ahelyett, hogy a segítségnyújtási dokumentumra mutatna, a Hostinger Agent közvetlenül a fiókjában csatlakoztatja a tartományokat, frissíti a DNS-beállításokat, telepíti a bővítményeket és így tovább.

Igen. A Hostinger Agent bárhol elérhető, ahol hozzáférhet a Hostingerhez – beleértve a mobilokat és akár a WhatsAppot is – így az azonnali segítség mindig egy üzenet távolságra van, bárhonnan dolgozik.

A Hostinger Agent önállóan kezeli a támogatási interakciók 85%-át. Bármi, ami a hatókörén kívül esik, kapcsolatba hozza Önt egy emberi szakemberrel, így soha nem marad megoldás nélkül.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.