Ένα πρότυπο ή θέμα ιστοσελίδας είναι μια προ-σχεδιασμένη διάταξη για μία ιστοσελίδα που περιλαμβάνει έτοιμη δομή, στοιχεία σχεδιασμού και δείγμα περιεχομένου. Λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε με το δικό σας κείμενο, εικόνες, branding και χαρακτηριστικά, ώστε να δημιουργήσετε γρήγορα μία πλήρη ιστοσελίδα.

Τα πρότυπα ιστοσελίδων της Hostinger περιλαμβάνουν συνήθως:

Διάταξη σελίδων (αρχική σελίδα, πληροφορίες, επικοινωνία κ.λπ.)

Σχεδιαστικά στοιχεία, όπως γραμματοσειρές, χρώματα και ενότητες

Δομή πλοήγησης

Ανταποκρινόμενος σχεδιασμός, ώστε η ιστοσελίδα να λειτουργεί σε κινητά και υπολογιστές.

Η χρήση ενός προτύπου σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σχεδιάσετε ή να προγραμματίσετε μία ιστοσελίδα από το μηδέν. Αντ' αυτού, επιλέγετε ένα πρότυπο που ταιριάζει στις ανάγκες σας και το τροποποιείτε ώστε να ταιριάζει με το brand ή το έργο σας.