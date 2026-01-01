Πρότυπα ιστοσελίδων κρατήσεων

Ναι. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πρότυπα ιστοσελίδων αλλάζοντας κείμενο, εικόνες, χρώματα, διατάξεις και λειτουργίες ώστε να ταιριάζουν με την επωνυμία και τους στόχους σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σελίδες και ενότητες όποτε θέλετε. Όλα τα πρότυπα είναι πλήρως επεξεργάσιμα και δεν απαιτούν εμπειρία κωδικοποίησης ή σχεδιασμού.

Ανάλογα με το πρότυπο που επιλέγετε, η εμπειρία επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει. Ορισμένα πρότυπα δημιουργούνται με το Hostinger Website Builder, ενώ άλλα κατασκευάζονται με το Hostinger Horizons.

Τα πρότυπα που κατασκευάζονται με το Hostinger Website Builder χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας μεταφοράς και απόθεσης με ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που σας βοηθούν να δημιουργείτε περιεχόμενο και να προσαρμόζετε τις διατάξεις γρήγορα.

Τα πρότυπα Horizons ακολουθούν μια προσέγγιση vibe-coding. Αντί να σύρετε και να αποθέσετε στοιχεία χειροκίνητα, περιγράφετε τις αλλαγές που θέλετε και συνομιλείτε με την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία εφαρμόζει τις ενημερώσεις για εσάς.

Και οι δύο επεξεργαστές είναι φιλικοί προς αρχάριους, επομένως μπορείτε απλώς να επιλέξετε το σχέδιο προτύπου που σας αρέσει και να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.