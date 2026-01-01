Réduisez votre empreinte carbone et améliorez vos performances

Accélérez votre site et contribuez à réduire son empreinte carbone grâce à de meilleures optimisations et un hébergement de qualité.
Réduisez votre empreinte carbone et améliorez vos performances
impacts environnementaux

Pourquoi opter pour le vert ?

Les sites web plus lourds nécessitent plus d'énergie pour se charger, ce qui ralentit l'expérience utilisateur et augmente les émissions de carbone à chaque visite.

Les pages vues s'accumulent

La consultation d'une page web classique peut générer environ 0,2 à 0,5 g d'équivalent CO₂, selon la taille de la page, l'appareil utilisé et la source d'énergie. Les pages à fort trafic et contenant beaucoup de données peuvent avoir un impact environnemental significatif sur le long terme.
Les pages vues s'accumulent

Les données consomment de l'énergie

Les centres de données et les réseaux de transmission de données consomment collectivement environ 1 à 2 % de l'électricité mondiale, un chiffre similaire à la part de l'aviation dans les émissions mondiales de CO₂.
Les données consomment de l'énergie

La demande de données ne cesse d'augmenter

Le trafic mondial de données continue de croître d'environ 20 à 25 % par an, exerçant une pression croissante sur les infrastructures de données et les systèmes énergétiques mondiaux.
La demande de données ne cesse d'augmenter
Avantages

Adopter des pratiques écologiques est bénéfique pour les personnes et la planète.

expérience utilisateur

Des temps de chargement de page plus rapides et une expérience utilisateur plus fluide.

Classements et conversions

Un meilleur référencement et un taux de conversion plus élevé.

émissions réduites

Une consommation d'énergie réduite par visiteur, contribuant à diminuer la consommation d'énergie et les émissions de carbone associées.

efficacité des infrastructures

Réduction de la pression sur l'infrastructure mondiale des données, contribuant à un internet plus durable.

Adopter des pratiques écologiques est bénéfique pour les personnes et la planète.
Étapes concrètes

Comment réduire l'empreinte carbone de votre site web

Que vous gériez un blog personnel, un site web professionnel ou une boutique en ligne, ces étapes simples peuvent vous aider à réduire l'empreinte carbone de votre site web, à améliorer ses performances et à optimiser l'expérience utilisateur.

Optimisation des actifs et de l'aspect visuel

Évitez les éléments décoratifs et d'arrière-plan superflus, utilisez uniquement les éléments graphiques qui mettent en valeur le contenu.
Optimisez tous les médias (images et vidéos) par le redimensionnement, la compression et des formats efficaces (par exemple, WebP).
Désactiver la lecture automatique, implémenter le chargement différé et permettre aux utilisateurs de mettre en pause les vidéos en arrière-plan ou de choisir des versions de qualité inférieure.

Contrôle par un tiers

N’utilisez les intégrations tierces (par exemple, les plugins, les widgets, les flux, les cartes, les chatbots) que lorsqu’elles apportent une réelle valeur ajoutée au visiteur.
Ne chargez le contenu tiers (comme les flux de réseaux sociaux, les cartes intégrées ou les vidéos) que lorsque les visiteurs interagissent avec lui, au lieu de le charger automatiquement.
Privilégiez les alternatives auto-hébergées et légères aux scripts et frameworks chargés en externe.

Compatibilité et longévité

Maintenir la compatibilité avec les anciens appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation.
Utilisez une conception axée sur le mobile et l'amélioration progressive pour garantir une accessibilité et des performances constantes.
Lors du choix d'un thème ou d'un modèle de constructeur de navigateurs, vérifiez qu'il fonctionne correctement sur les appareils mobiles et les navigateurs plus anciens.

hébergement durable

Choisissez des fournisseurs d'hébergement alimentés entièrement par des énergies renouvelables et vérifiez leurs affirmations au moyen de crédits d'énergie renouvelable (REC) ou d'une certification équivalente.
Choisissez des fournisseurs qui gèrent le matériel de manière responsable, en le maintenant en service le plus longtemps possible et en recyclant ou en réutilisant le matériel et les matériaux obsolètes.
Privilégiez les fournisseurs qui surveillent des indicateurs clés d'efficacité tels que l'efficacité énergétique (PUE), l'efficacité de l'utilisation de l'eau (WUE) et l'efficacité de l'utilisation du carbone (CUE), démontrant ainsi un suivi actif de l'efficacité et des performances environnementales des centres de données.

Exemple Hostinger : L’infrastructure d’Hostinger fonctionne à l’électricité renouvelable et dans des centres de données écoénergétiques, réduisant ainsi les émissions de carbone pour tous les sites web hébergés. Nous appliquons également les principes de l’économie circulaire en réutilisant ou en recyclant 100 % des serveurs et commutateurs mis hors service.

Raison : L’infrastructure d’hébergement contribue de manière significative aux émissions de carbone, tant intrinsèques qu’opérationnelles. Collaborer avec des fournisseurs qui utilisent de l’énergie renouvelable certifiée, maintiennent du matériel performant à longue durée de vie et recyclent les équipements obsolètes réduit considérablement l’impact environnemental. Un suivi continu grâce à des indicateurs tels que l’efficacité énergétique (PUE), l’efficacité d’utilisation de l’eau (WUE) et l’efficacité d’utilisation du carbone (CUE) garantit des améliorations constantes en matière d’efficacité et de transparence.

Optimisation des performances et de l'efficacité

Activez la compression des fichiers (par exemple, Brotli ou GZIP) à l'aide de votre plugin d'hébergement ou de mise en cache - tel que LiteSpeed Cache - pour réduire la taille des fichiers envoyés aux visiteurs.
Activez la mise en cache du navigateur pour permettre aux visiteurs réguliers de charger votre site plus rapidement sans avoir à retélécharger les fichiers inchangés.
Utilisez un JavaScript efficace en vous appuyant sur des frameworks modernes et légers et en évitant les scripts ou dépendances inutiles.
N'effectuez les appels aux API internes de votre site qu'en cas de nécessité et évitez d'envoyer ou de traiter des données inutiles.

Alternatives typographiques, d'animation et d'éléments

N’utilisez l’animation que lorsqu’elle apporte une réelle valeur ajoutée à l’expérience utilisateur et permet aux visiteurs de démarrer, d’arrêter, de mettre en pause ou de réduire l’animation.
Privilégiez les polices système et limitez les polices personnalisées ou leurs variantes afin de minimiser le rendu et la charge de téléchargement.
Proposez des alternatives textuelles aux contenus multimédias riches en offrant des versions HTML des documents au lieu des PDF, en incluant un texte alternatif pertinent pour les images et en ajoutant des transcriptions ou des légendes pour les vidéos et les fichiers audio.

Audits continus et publications fondées sur des preuves

Évaluez régulièrement les performances de votre site à l'aide d'outils fiables d'évaluation de la vitesse et de l'optimisation des sites web.
Identifiez et supprimez les plugins, scripts ou fichiers multimédias inutilisés qui ralentissent votre site ou consomment des ressources inutiles.
Supprimez les fonctionnalités sous-utilisées qui alourdissent le système sans apporter d'avantage à l'utilisateur.

Envie d'aller plus loin ?

Explorez les Directives de conception Web durable et les Directives de durabilité Web du W3C pour des principes détaillés sur la construction d'un Web à faible émission de carbone et à haute performance.

FAQ sur l'empreinte carbone d'un site web

Trouvez les réponses aux questions fréquentes concernant l'empreinte carbone des sites web et la performance web durable.

Quelle est l'empreinte carbone d'un site web ?

L'empreinte carbone d'un site web correspond à la quantité d'émissions de CO₂ générées par le chargement de ses pages. Chaque page vue consomme de l'énergie dans les centres de données, les réseaux et les appareils des utilisateurs, contribuant ainsi aux émissions de carbone.

Quelle quantité de CO₂ un site web produit-il ?

La consultation d'une page web classique peut générer environ 0,2 à 0,5 g d'équivalent CO₂, selon son mode de diffusion. Pour les sites web riches en contenu ou à fort trafic, les émissions peuvent être nettement plus élevées.

Comment puis-je réduire l'empreinte carbone de mon site web ?

Vous pouvez réduire l'empreinte de votre site web en optimisant les images et le code, en réduisant le nombre de scripts tiers, en activant la mise en cache et la compression, en utilisant des polices légères et en choisissant un hébergeur écoénergétique.

L'amélioration des performances rend-elle un site web plus durable ?

Oui. Des performances plus rapides signifient souvent moins de transferts de données et une charge matérielle réduite, ce qui diminue la consommation d'énergie et les émissions tout en améliorant l'expérience utilisateur et le classement dans les résultats de recherche.

Pourquoi l'hébergement web a-t-il un impact sur la durabilité ?

L’hébergement web utilise des serveurs qui consomment de l’électricité. Choisir des fournisseurs qui fonctionnent à l’énergie renouvelable et qui maintiennent des centres de données efficaces réduit l’impact environnemental de chaque site web hébergé.

Comment Hostinger s'efforce-t-il de réduire l'impact environnemental des sites web ?

Hostinger utilise une infrastructure alimentée par des énergies renouvelables, des centres de données écoénergétiques et un recyclage responsable du matériel afin de réduire l'empreinte carbone des sites web hébergés. Pour en savoir plus, consultez notre Rapport de développement durable.

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