Whatsapp automation hosting
Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger
Simple monthly pricing, no hidden fees
+2 mois en plus
Fonctionnalités Business :
+2 mois en plus
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
+2 mois en plus
Fonctionnalités Business :
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Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
Built for WhatsApp automation workflows
Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Tout est géré pour vous : serveurs, sécurité et évolutivité.
3. Gérez et évoluez
Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.
Emplacement du serveur recommandé :
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Déploiement local, impact global
Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.