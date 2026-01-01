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Kodee gère plus de 45 000 conversations par jour – gestion de services, rédaction d'articles de blog et migration de sites web – le tout via une simple conversation.
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Kodee vous accompagne sur tous les produits Hostinger, même sur votre téléphone – il vous suffit de lui indiquer vos besoins.

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Pourquoi Kodee change la donne

Plus de 500 actions et ce n'est pas fini

Kodee effectue plus de 500 actions de niveau administrateur, notamment les migrations de sites web, les sauvegardes et les contrôles de santé des serveurs.

Taux de réussite de 85 %

Kodee résout la grande majorité des demandes d'assistance dès la première tentative – sans allers-retours.

À votre service, instantanément

Kodee est toujours disponible – pas d'attente ni de rappel à programmer. Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin.

Économiser de l'argent pour vous faire économiser de l'argent

En gérant automatiquement le support, Kodee contribue à maintenir les coûts bas et à vous faire bénéficier de ces économies.

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Bénéficiez de la même assistance pour vos forfaits, votre configuration et le dépannage, directement dans l'application que vous utilisez déjà.
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Rejoignez des millions de clients satisfaits

Kodee a rapidement compris mon problème et m'a fourni des instructions claires et détaillées qui l'ont résolu sans aucune confusion.

Anas Rk

Anas Rk

Kodee, leur assistant virtuel, est excellent. Je le préfère même à une conversation humaine car je ne me sens pas pressé.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Leur assistant IA, Kodee, est extrêmement utile. Au lieu de me renvoyer vers une documentation interminable, il agit directement sur mon compte. C'est comme avoir un administrateur système junior à disposition.

Philip

Philip

Dis-le à Kodee et c'est réglé.

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FAQ Kodee

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Kodee, notre agent de support client IA.

Qu'est-ce que Kodee ?

Kodee est l'agent d'assistance IA d'Hostinger, conçu pour gérer vos sites web et services via une simple conversation. Il effectue plus de 500 actions d'administration, de la migration de sites web et la création de sauvegardes à la gestion des enregistrements DNS et la vérification de l'état du serveur. Pour en savoir plus, consultez à propos de Kodee.

Quels produits Hostinger Kodee prend-il en charge ?

Kodee fonctionne avec l'ensemble de l'écosystème Hostinger : hébergement web, WordPress, VPS, créateur de sites web, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domaines et paiements. Quel que soit votre besoin, Kodee est là pour vous aider.

Kodee peut-il réellement apporter des modifications à mon compte, ou se contente-t-il de répondre aux questions ?

Les deux, mais ce qui distingue Kodee, c'est son approche proactive. Plutôt que de vous renvoyer vers une documentation d'aide, Kodee connecte les domaines, met à jour les paramètres DNS, installe les plugins et bien plus encore, directement depuis votre compte.

Kodee est-il disponible sur mobile ?

Oui. Kodee est disponible partout où vous accédez à Hostinger – y compris sur mobile et même WhatsApp – vous pouvez donc obtenir de l'aide instantanément, quel que soit votre lieu de travail.

Que se passe-t-il si Kodee ne parvient pas à résoudre mon problème ?

Kodee gère 85 % des interactions avec le support de manière autonome. Pour tout ce qui sort de son champ de compétences, il vous met en relation avec un spécialiste humain afin que vous ne restiez jamais sans solution.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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