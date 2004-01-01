Yksityishenkilöille ja yrityksille
Kehittäjille ja järjestelmänvalvojille
Resurssit
Oma tekoälyagenttisi. Yksityinen, aina paikalla ja livenä 60 sekunnissa.
Pika-asennus
OpenClawin asentaminen on uskomattoman helppoa, ja se tuo tekoälyagentit kaikkien ulottuville. Ei ammattikieltä, ei monimutkaisuutta, vain nopea polku ensimmäiseen automaatioosi.
Ei huoltoa
Hallittu OpenClaw hoitaa kaiken tietoturvan, päivitykset ja varmuuskopiot. Tekoälyagenttisi pysyvät toiminnassa 24/7 ilman manuaalista työtä.
Sisäänrakennetut työkalut
OpenClawissa on kaikki mitä tarvitset helppoon alkuun – tekoälymallit, verkkoselailu ja agenttipohjainen sähköpostilaatikko, kaikki sisäänrakennettuna.
Tarvitsenko teknistä tietämystä OpenClawin asentamiseen?
Ei ollenkaan. Yhden napsautuksen OpenClaw on suunniteltu ihmisille, jotka eivät ole koskaan koskeneet palvelimeen elämässään. Yhden napsautuksen käyttöönottomme hoitaa koko asennuksen – palvelinympäristöstä tekoälykonfiguraatioon. Valitse vain pakettisi, napsauta käyttöönottoa ja henkilökohtainen tekoälyavustajasi on käytettävissä muutamassa minuutissa. Ei koodausta, ei komentorivejä, ei monimutkaisia koontinäyttöjä
Miten tekoälyhypotit toimivat, ja pitääkö minun luoda ulkoisia tilejä?
Tekoälykrediittisi ovat valmiiksi integroituja ja käyttövalmiita heti pakkauksesta otettaessa. Toisin kuin tavallisessa OpenClaw-asennuksessa, sinun ei tarvitse luoda tilejä tekoälypalveluntarjoajille, kuten OpenAI:lle tai Anthropicille, luoda API-avaimia tai hoitaa teknisiä konfiguraatioita. Osta vain krediittejä Hostinger-hallintapaneelin kautta, ja avustajasi käynnistyy välittömästi. Kun tarvitset lisää, voit ladata niitä suoraan samasta hallintapaneelista – niin yksinkertaista se on.
Ovatko tietoni yksityisiä ja turvassa?
Ehdottomasti. Jokainen OpenClaw-instanssi toimii omassa eristetyssä ympäristössään, mikä tarkoittaa, että tietosi ja keskustelusi ovat täysin erillään muista käyttäjistä. Lukitsemme jokaisen säilön estääksemme luvattoman käytön tai ulkoiset muutokset, ja jokaisessa instanssissa on oletuksena luotu mukautettu, monimutkainen suojausyhdyskäytävä. Saat ammattitason suojauksen ilman, että sinun tarvitsee itse määrittää mitään.
Mitä eroa on yhden napsautuksen OpenClawin ja OpenClawin suorittamisen välillä VPS:llä?
VPS:n avulla saat täydet pääkäyttäjän oikeudet ja täyden hallinnan palvelimeen – mutta se tarkoittaa myös, että olet vastuussa asennuksesta, päivityksistä ja tietoturvasta. Yhden napsautuksen OpenClaw poistaa kaiken tämän monimutkaisuuden. Me hoidamme infrastruktuurin, pidämme instanssisi uusimmassa vakaassa versiossa ja lisäämme ylimääräisiä tietoturvakerroksia – joten voit keskittyä kokonaan tekoälyavustajasi käyttöön palvelimen hallinnoinnin sijaan. Jos olet kehittäjä, joka haluaa täyden mukautettavuuden, VPS OpenClaw -tilauksemme sopivat sinulle paremmin.
Mitä OpenClawilla oikeastaan voi tehdä?
OpenClaw on henkilökohtainen tekoälyavustajasi, joka toimii 24/7, jopa silloin, kun kannettava tietokoneesi on suljettu. Voit yhdistää sen suosikkiviestisovelluksiisi – kuten WhatsAppiin, Telegramiin, Slackiin ja Discordiin – ja käyttää sitä päivittäisten tehtävien automatisointiin, keskustelujen hallintaan eri alustoilla, liidien käsittelyyn, selainautomaatioiden suorittamiseen ja paljon muuta. Ajattele sitä digitaalisena tiimin jäsenenä, joka ei koskaan nuku ja on aina valmis auttamaan.