Implementujte Openship jedním kliknutím.
Open-source, samohostitelná platforma pro nasazení s vestavěným CI/CD pro nasazení jakéhokoli stacku na vaše vlastní servery.
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Co všechno můžete s produktem Openship vytvořit
Openship je open-source platforma pro nasazování s možností vlastního hostování, která promění jakýkoli server ve vaši vlastní platformu jako službu. Nasměrujte ji na Git repozitář a ona detekuje technologickou sadu, sestaví kontejner, zajistí databáze, domény a TLS a nasadí výsledek — bez nutnosti udržovat soubory pipeline nebo YAML. Nasazení pouhým pushnutím, náhledová prostředí, stagingové a produkční procesy a vrácení změn jedním kliknutím jsou integrovány.
Vlastní hostování Openshipu udržuje váš proces sestavování, aplikační data a infrastrukturu zcela na strojích, které ovládáte, bez cen za uživatele nebo závislosti na dodavateli. Spravujte vše z webového dashboardu, desktopové aplikace, CLI nebo REST API a přesouvejte standardní Docker kontejnery mezi poskytovateli, kdykoli budete chtít.
Hlavní funkce Openship
Integrované CI/CD
Push-to-deploy s náhledovými prostředími, stagingovými a produkčními toky a vrácením změn jedním kliknutím – bez nutnosti psát soubory pipeline.
Libovolná technologie, libovolný server
Nasaďte Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker nebo monorepa na jakýkoli VPS, vyhrazený server nebo homelab.
Plně spravovaný backend
Poskytněte Postgres, MySQL, MongoDB a Redis společně s pracovními procesy, WebSockets a objektovým úložištěm z jediné řídicí roviny.
Domény a SSL
Automatické certifikáty HTTPS, podpora wildcard a neomezené domény s automatickým obnovením zajištěným pro každé nasazení.
Tři způsoby, jak pracovat
Spravujte nasazení z plnohodnotné desktopové aplikace, týmového webového ovládacího panelu nebo skriptovatelného CLI podporovaného rozhraním REST API.
Přenositelnost kontejnerů
Vše běží jako standardní Docker kontejnery, takže můžete volně přesouvat úlohy mezi poskytovateli nebo vlastním hardwarem.
Proč provozovat Openship u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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