Implementujte ExcaliDash jedním kliknutím.
Samoobslužný dashboard pro organizování, správu a spolupráci na vašich nákresech Excalidraw s historií verzí a bezpečným sdílením odkazů.
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Co všechno můžete s produktem ExcaliDash vytvořit
ExcaliDash je samoobslužná vrstva pro správu pro Excalidraw, která promění sbírku roztroušených kreseb v organizovaný, prohledávatelný pracovní prostor. Namísto žonglování s jednotlivými soubory .excalidraw získáte centrální řídicí panel, kde jsou náčrty uspořádány do kolekcí, každá změna je zachycena v historii verzí a diagramy lze sdílet prostřednictvím odkazů s omezeným rozsahem. Sdružuje kompletní editor Excalidraw s lehkým backendem, takže kreslení, ukládání a organizace probíhají v jedné soukromé instanci.
Provozování ExcaliDash na vašem vlastním VPS udržuje každý diagram, architektonický náčrt a brainstormingovou tabuli zcela ve vaší infrastruktuře. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele a žádný přístup třetích stran k vašim datům, zatímco volitelné víceuživatelské účty a jednotné přihlášení OIDC umožňují týmům bezpečně spolupracovat pod vaší vlastní kontrolou.
Hlavní funkce ExcaliDash
Centralizovaný řídicí panel nákresů
Uspořádejte všechny své skici Excalidraw do kolekcí s náhledy a vyhledáváním, aby byly diagramy snadno dohledatelné, namísto toho, aby byly rozptýleny v jednotlivých souborech.
Historie verzí
Každá úprava je automaticky snímána, což vám umožňuje zkontrolovat předchozí stavy a obnovit dřívější verze jakéhokoli výkresu, když dojde k chybám.
Vymezené sdílení odkazů
Sdílejte jednotlivé výkresy prostřednictvím odkazů s řízeným přístupem, čímž poskytnete spolupracovníkům nebo zúčastněným stranám přístup pro prohlížení nebo úpravy, aniž byste odhalili celý váš pracovní prostor.
Spolupráce v reálném čase
Více lidí může na stejném plátně pracovat společně přes WebSockets, což zajišťuje plynulé živé brainstormingové a designové schůzky pro distribuované týmy.
Flexibilní autentizace
Spusťte v režimu jednoho uživatele nebo povolte víceuživatelské účty s jednotným přihlášením OIDC, vhodné jak pro osobní použití, tak pro větší týmy.
Proč provozovat ExcaliDash u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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