Implementujte Decidim jedním kliknutím.
Open-source platforma participativní demokracie pro konzultace s občany, participativní rozpočtování a společné rozhodování.
Vyberte si VPS balíček pro Decidim
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Decidim vytvořit
Decidim je rámec pro participativní demokracii, původně vytvořený pro město Barcelona a nyní používaný národními vládami, regionálními radami, univerzitami a občanskými organizacemi ve více než třiceti zemích k provádění referend, participativních rozpočtů, občanských shromáždění a procesů spoluvytváření politik online.
Vlastní hosting Decidim na vašem vlastním VPS udržuje občanská data, záznamy o hlasování a historii diskusí pod vaší plnou suverenitou — nikdy na SaaS třetí strany — a zároveň vám poskytuje kompletní kódovou základnu Ruby on Rails pod licencí AGPL-3.0 pro rozšíření, auditování a federaci s dalšími instancemi Decidim.
Hlavní funkce Decidim
Participativní rozpočtování
Uspořádejte vícestupňové rozpočtové konzultace, kde občané navrhují, podporují a hlasují o tom, jak jsou alokovány veřejné prostředky, s vestavěnými pravidly hlasování a zveřejněním výsledků.
Občanská shromáždění
Organizujte deliberativní procesy s návrhy, debatami, setkáními a sledováním zodpovědnosti, aby každý příspěvek občana byl dohledatelný od nápadu k výsledku.
Navržen jako víceuživatelský
Umožňuje hostovat více nezávislých participačních prostorů — měst, oddělení nebo organizací — na jedné instanci Decidim s izolovaným obsahem a správci.
Auditovatelná rozhodnutí
Každý návrh, hlasování a dodatek jsou zaznamenány v transparentní časové ose, kterou mohou občané, novináři a kontrolní orgány kdykoli zkontrolovat.
Integrace otevřených standardů
Jednotné přihlašování SAML a OAuth, rozhraní REST a GraphQL API a podpora ActivityPub umožňují Decidimu integrovat se do stávajících systémů občanské identity a širšího fediversu.
Lokalizováno ve více než 60 jazycích
Dodáváno přeložené pro použití vládami a místními organizacemi po celém světě, s vestavěnými nástroji pro překlad obsahu v rámci každého prostoru pro účast.
Proč provozovat Decidim u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.