Implementujte Bitwarden jedním kliknutím.
Oficiální samoobslužný server správce hesel Bitwarden, spárovaný s vyhrazenou databázovou službou MariaDB.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Bitwarden vytvořit
Bitwarden je oficiální server správce hesel, který je vytvořen a udržován společností Bitwarden Inc. Tato šablona nasazuje Bitwarden lite, distribuci dodavatele s jedním kontejnerem, společně s dedikovanou databází MariaDB. Na rozdíl od komunitních reimplementací Bitwarden API spouští stejný kód serveru, který Bitwarden dodává svým vlastním zákazníkům, takže chování trezoru, kryptografie a frekvence aktualizací pocházejí přímo od dodavatele.
Vlastní hostování na vašem vlastním VPS udržuje každou položku trezoru, přílohu a soubor uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, zatímco vaše zařízení nadále používají oficiální rozšíření prohlížeče Bitwarden, desktopové aplikace, mobilní aplikace a CLI. Traefik stojí před kontejnerem s automatickými certifikáty Let's Encrypt, čímž splňuje požadavek HTTPS, který klienti Bitwarden vynucují. Bitwarden doporučuje lite pro osobní použití a domácí laboratoře.
Hlavní funkce Bitwarden
Oficiální server Bitwarden
Provozuje kód serveru, který Bitwarden Inc. vytváří a udržuje, takže bezpečnostní opravy a vydání pocházejí přímo od dodavatele.
Oficiální klientská kompatibilita
Rozšíření prohlížeče, desktopové aplikace, mobilní aplikace a Bitwarden CLI se připojují k vašemu vlastnímu serveru bez jakékoli úpravy.
Koncově šifrovaný trezor
Položky jsou šifrovány na vašich zařízeních s modelem nulové znalosti, takže server nikdy nevidí vaše hlavní heslo.
Organizace a sdílení
Sdílejte své přihlašovací údaje s členy rodiny nebo kolegy prostřednictvím organizací a kolekcí s řízením přístupu na uživatele.
Volitelné podnikové služby
SSO, zřizování SCIM a zaznamenávání událostí jsou součástí obrazu a lze je zapnout, pokud to licence vyžaduje.
Proč provozovat Bitwarden u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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