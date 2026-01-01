Ein WhatsApp-CRM ist ein Tool, mit dem Sie Kundenbeziehungen direkt über WhatsApp verwalten können. Anstatt den Überblick über Konversationen zu verlieren, können Sie Kontakte organisieren, Leads durch den Vertriebsprozess verfolgen und Abschlüsse erzielen – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRMs erreicht es Ihre Kunden dort, wo sie sich ohnehin aufhalten: auf WhatsApp.