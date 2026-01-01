Modèles de sites Web pour le conseil et le coaching
Conçu pour les consultants, les conseillers d'affaires, les coachs personnels et les conférenciers professionnels de tous les domaines.
FAQ sur les modèles de sites Web pour le conseil et le coaching
Qu'est-ce qu'un modèle de site Web ?
Quels sont les différents types de modèles de sites Web ?
Comment choisir un modèle pour mon site web ?
Commencez par réfléchir à ce que vous voulez accomplir avec votre site web. Selon vos objectifs, vous pourriez avoir besoin de différents types de sites. Par exemple, vous pourriez utiliser :
- un modèle de site web professionnel pour une entreprise
- un modèle de portfolio pour présenter votre travail
- un modèle de commerce électronique pour vendre des produits en ligne.
Une fois que vous avez identifié le type de site dont vous avez besoin, tenez compte des points suivants :
- Fonctionnalités requises. Par exemple, les sites de commerce électronique ont besoin de pages de produits et d’options de paiement, tandis que les influenceurs ou les créateurs de contenu pourraient préférer une mise en page de type blogue pour partager des histoires et des photos.
- Style de mise en page. Choisissez une mise en page adaptée à votre contenu, comme un design minimaliste pour les portfolios ou une mise en page plus dynamique pour les entreprises.
- Cohérence avec votre marque. L'apparence du modèle doit être proche du style de votre marque afin qu'il puisse être facilement personnalisé pour refléter votre identité.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de site web ?
Comment créer un site Web à partir d'un modèle ?
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
Les modèles de sites Web Hostinger sont-ils gratuits ?
You can start building your project using any Hostinger template for free, with no credit card required. However, you’ll need to upgrade to a paid plan when you’re ready to publish your project online.
Depending on the template you choose, plans start at CA$ 2.79/mois for templates built with the drag-and-drop website builder, or CA$ 9.79/mois for templates powered by the vibe-coding editor.
Hostinger plans already include hosting and a custom domain name, so you won’t need to pay extra or use third-party services.
Puis-je ajouter d'autres pages au thème que j'ai choisi ?
Absolument ! Considérez les modèles de conception Web comme des exemples créatifs de ce à quoi un site Web pourrait ressembler. Vous pouvez les personnaliser librement et ajouter de nouvelles pages ou sections à tout moment lors de la modification de votre projet.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour utiliser un modèle ?
No. Hostinger website design templates are built to be easy to customize without coding. You can edit layouts, text, images, and other elements while building your project, allowing you to create a professional website without technical skills.
Les modèles de sites Web Hostinger sont-ils bons pour le référencement (SEO) ?
Oui, tous les modèles de sites Web Hostinger sont optimisés pour les moteurs de recherche. Que vous créiez une page d'accueil, un portfolio ou une boutique en ligne, votre site Web bénéficiera d'une vitesse de chargement rapide, d'une structure logique et de fonctionnalités SEO intégrées.
Les modèles de sites Web sont-ils compatibles avec les appareils mobiles ?
Tous les modèles de sites Web proposés par Hostinger sont entièrement compatibles avec les appareils mobiles. Cela signifie que, quel que soit l'appareil utilisé par votre public, votre site web s'affichera toujours parfaitement.
Puis-je apporter des modifications à mon site web après sa publication ?
Bien sûr. Même les meilleurs sites Web bénéficient de mises à jour régulières. De temps en temps, vous voudrez peut-être créer de nouvelles pages, mettre à jour le contenu existant ou ajouter de nouvelles fonctionnalités à mesure que votre site se développe. Vos coordonnées peuvent changer ou votre projet peut évoluer vers une véritable activité de commerce électronique. Le cas échéant, il vous suffit de retourner à votre projet, d'effectuer les mises à jour et de publier les modifications.
Puis-je modifier le code de mon site web ?
Selon l'éditeur utilisé, le niveau d'accès au code de votre site Web peut varier.
Avec Hostinger Website Builder, vous ne pouvez pas modifier directement le code source d'un site basé sur un modèle, mais vous pouvez ajouter des extraits de code personnalisés à vos pages. Cela vous permet d'enrichir votre site Web avec des fonctionnalités supplémentaires, comme des gadgets, des infographies, des cartes interactives, des formulaires, des animations, etc.
Avec Hostinger Horizons, vous bénéficiez d'un accès complet au code de votre projet, ce qui vous offre une plus grande flexibilité et en fait une option idéale pour les utilisateurs avancés souhaitant une personnalisation plus poussée.
Vous ne trouvez pas le modèle dont vous avez besoin ?
Créez avec le générateur de sites Web IA
Créez un site Web à partir d'une simple instruction grâce à la puissance de l'IA, puis personnalisez chaque détail avec de simples outils glisser-déposer.
Créer avec AI Horizons
Créez des sites Web et des applications entièrement fonctionnels en discutant simplement avec l'IA.