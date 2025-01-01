Até 80% de desconto em
hospedagem de servidor Terraria
Hospede e jogue Terraria em seu próprio servidor
Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$ 28,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
Escolha seu plano de hospedagem de servidor Terraria
Suporte 24h
30 dias para pedir reembolso
Cancele a qualquer momento
65% OFF
Game Panel 1
R$ 28,99 /mês
24 meses por apenas R$ 695,76 (preço normal R$ 1.967,76). Renovação por R$ 52,99/mês.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
65% OFF
Game Panel 2
R$ 40,99 /mês
24 meses por apenas R$ 983,76 (preço normal R$ 2.807,76). Renovação por R$ 87,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
74% OFF
Game Panel 4
R$ 60,99 /mês
24 meses por apenas R$ 1.463,76 (preço normal R$ 5.591,76). Renovação por R$ 156,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
80% OFF
Game Panel 8
R$ 116,99 /mês
24 meses por apenas R$ 2.807,76 (preço normal R$ 13.943,76). Renovação por R$ 261,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Suporte a Mods
Proteção contra DDoS
100% Acesso Root
Instalação com um clique
Assistente de IA com tecnologia MCP
Backup semanal grátis
Servidores em várias partes do mundo
Hospede vários jogos
Processadores AMD EPYC
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
Jogue Terraria do seu jeito
Terraria é um jogo sandbox 2D focado em exploração ilimitada. Da criação de armas e construção de abrigos à luta contra monstros, você pode jogar como quiser.Ao hospedar Terraria em seu próprio servidor, você terá mais liberdade para personalizar o software do servidor, modificar as configurações do jogo e aproveitar infinitas sessões de jogo com seus amigos.
A melhor maneira de hospedar o jogo que você ama
Lags e travamentos de servidor não são nada divertidos. Mas não precisa se preocupar com nenhum dos dois com nossos servidores de jogo confiáveis.
Desempenho de alto nívelJogar no modo multijogador é garantia de diversão, seja com um ou dezenas de amigos, graças à nossa tecnologia de hospedagem de alta velocidade.
Controle totalConfigure o servidor como quiser. Atualize seus recursos e capacidade de computação sempre que precisar.
Painel intuitivoGerencie mods e plugins facilmente, monitore o uso de RAM e CPU e faça backup dos dados do seu jogo, tudo em um painel fácil.
O seu jogo está a salvo conosco
Mantenha visitantes indesejados afastados com um firewall integrado e proteção contra DDoS. Encontre e remova arquivos nocivos facilmente usando um scanner de malware.Com nossos backups automáticos semanais e snapshots em tempo real, você nunca mais precisa se preocupar em perder seus dados. Caso algo dê errado, você pode restaurar facilmente os dados do seu jogo com apenas alguns cliques.
Solução VPS na qual você pode confiar
Jogue de qualquer lugar
Temos servidores na América do Sul, Ásia, Europa e América do Norte. Escolha que fica mais próximo de você e tenha a melhor latência.
Perguntas frequentes (FAQs) sobre hospedagem de servidores Terraria
Veja as respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados de Terraria.