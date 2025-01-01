A hospedagem Terraria é um serviço que permite hospedar e jogar o popular jogo sandbox em seu próprio servidor. Instale mods para enriquecer a experiência de jogo, adicione amigos e lute contra chefes juntos, além de personalizar o ambiente do servidor ao seu gosto.

Com a hospedagem VPS Terraria da Hostinger, você não precisa se preocupar com lags interrompendo a diversão. Utilizamos os processadores AMD EPYC líderes do setor e armazenamento SSD NVMe, além de uma rede de 300 Mb/s, para uma experiência de jogo perfeita.