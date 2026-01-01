Registra tu nombre de dominio .biz

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.biz

Lo que tenés que saber sobre el dominio .biz

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .biz

¿Qué es un dominio .biz?

El dominio .biz es un dominio genérico de nivel superior creado para uso empresarial. Es ampliamente utilizado por empresas, emprendedores y sitios de comercio electrónico que buscan un nombre claro y orientado a los negocios.

¿Para quién es un dominio .biz?

Un dominio .biz es ideal para pequeños empresarios, startups, consultores y proyectos de comercio electrónico centrados en la actividad comercial. Ayuda a proyectar una imagen profesional para sitios web de empresas y servicios profesionales.

¿Por qué elegir un dominio .biz?

Un dominio .biz indica claramente que se trata de un sitio web orientado a los negocios, lo que ayuda a los visitantes a identificar rápidamente lo que ofreces. Además, fomenta una imagen de marca profesional y coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que tu empresa crece.

Información del dominio para .biz

Dominio de nivel superior (TLD)
.biz
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
ARS 310,26

¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?

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Consejos

Cómo tener el mejor nombre de dominio

1. Incluí el nombre de tu marca

Usá tu marca o palabras clave para mejorar el reconocimiento y la visibilidad en búsquedas.
Los dominios de tres palabras máximo son más fáciles de leer y recordar.
Evitá los guiones, números o palabras difíciles.
Elegí una extensión que se adapte a tu audiencia, ya sea local o global.
Los buenos dominios se agotan rápido. Asegurate el tuyo hoy.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes: dominio .biz

.biz es un dominio genérico de nivel superior (gTLD) presentado en 2001. Hecho para ayudar a las empresas a sobresalir en Internet, se ha consolidado como la extensión preferida tanto para pequeños sitios web como para grandes empresas.

A pesar de que es más adecuado para "uso empresarial", el registro .biz está a disposición del mundo entero, estés donde estés. Como la mayoría de los TLD, este dominio y sus variaciones están limitadas al primer solicitante, así que obtén uno antes de que alguien más lo haga.

Lo usan millones de usuarios en más de 200 países, de modo que se puede afirmar que .biz es uno de los dominios más cotizados del sector.

Sí, totalmente. El dominio .biz es tan seguro como otras extensiones populares como .com, .org o .net.

Ofrecemos un certificado SSL gratis con cada plan de hosting para proteger tus datos y tu negocio online. También incluimos protección de privacidad WHOIS gratis para todos los dominios elegibles.

Aunque tanto los dominios .com como los .biz son de primer nivel, los primeros están muy saturados. Por ello, la mayoría de los dominios .com ya han sido solicitados, lo que deja poco espacio a los recién llegados.

Con un esta extensión de dominio siempre tendras muchas opciones para elegir. Y eso sin mencionar que puedes jugar con el nombre de tu marca, por ejemplo show.biz, small.biz y online.biz.

Dependerá de tu gusto, nicho y tipo de web. Si te vas por un dominio de primer nivel con el que los visitantes estén acostumbrados, .com puede ser la alternativa más adecuada. Por otro lado, si quieres darle a tu pequeña empresa una diferenciación única, .biz es perfecta.

En Hostinger, un dominio .biz cuesta ARS 16.599 al año, con un precio de renovación anual de ARS 49.599.

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