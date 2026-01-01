Obtenga ayuda instantánea de Hostinger Agent, su agente de soporte de IA

Hostinger Agent maneja más de 45 mil chats diarios – administrando servicios, escribiendo entradas de blog y migrando sitios web – todo a través de una simple conversación.
Probar en WhatsApp
Obtenga ayuda instantánea de Hostinger Agent, su agente de soporte de IA

La vía rápida para resolver

Hostinger Agent está contigo en todos los productos Hostinger, incluso en tu teléfono, solo dile lo que necesitas.

Hosting web

Migrar un sitio web
Aceléralo
Crea una copia de seguridad
Encontrar la configuración en hPanel
Administrar sitios, bases de datos y herramientas
Hosting web

Por qué Hostinger Agent cambia el juego

500+ acciones y contando

Hostinger Agent realiza más de 500 acciones a nivel de administrador, incluidas migraciones de sitios web, copias de seguridad y comprobaciones de estado del servidor.
Hostinger Agent maneja el 85% de las interacciones de soporte en Hostinger, con una puntuación promedio de satisfacción del cliente del 77%.
Hostinger Agent responde preguntas en solo 9 segundos de media, haciendo el trabajo de alrededor de 800 especialistas.
Hostinger Agent nos ahorrará este año más de 14 millones de euros, lo que nos permite seguir ofreciendo servicios de calidad a algunos de los precios más bajos del mercado.

¿Prefiere WhatsApp? Hostinger Agent está allí

Recibí la misma ayuda con temas configuración, planes y resolución de problemas, directamente en la app que ya usás.
Chatear por WhatsApp
¿Prefiere WhatsApp? Hostinger Agent está allí

Sé uno más de los millones de clientes satisfechos

Hostinger Agent entendió mi preocupación rápidamente y proporcionó una guía clara, paso a paso, que resolvió mi problema sin ninguna confusión.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, su apoyo en inteligencia artificial, es excelente, en realidad lo prefiero a hablar con una persona porque no me siento apresurado.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Su asistente de inteligencia artificial Hostinger Agent es MUY útil. En lugar de referirme a un sinfín de documentos de ayuda, en realidad hace cosas en mi cuenta. Es como tener un administrador de sistema junior de guardia.

Philip

Philip

Solo dile a Hostinger Agent y considéralo hecho

Chatear ahora
Solo dile a Hostinger Agent y considéralo hecho

Preguntas frecuentes sobre Hostinger Agent

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre nuestro agente de atención al cliente de IA Hostinger Agent.

Kodee es el agente de soporte con IA de Hostinger, creado para gestionar tus sitios web y servicios a través de un chat sencillo. Puede llevar a cabo más de 500 acciones de administración, desde migrar sitios web y crear backups hasta gestionar registros DNS y revisar el estado del servidor. Conocé más sobre Kodee.

Hostinger Agent trabaja en todo el ecosistema de Hostinger – alojamiento web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, dominios y pagos. Sea lo que sea que esté administrando, Hostinger Agent está ahí para ayudarle.

Ambos – pero lo que diferencia a Hostinger Agent es que toma acción. En lugar de indicarle un documento de ayuda, Hostinger Agent conecta dominios, actualiza la configuración DNS, instala plugins, y más, directamente en su cuenta.

Sí. Hostinger Agent está disponible dondequiera que accedas a Hostinger – incluso en el móvil e incluso WhatsApp – por lo que la ayuda instantánea está siempre a un mensaje de distancia, dondequiera que estés trabajando.

Hostinger Agent maneja el 85% de las interacciones de soporte de forma independiente. Para cualquier cosa fuera de su alcance, te conecta con un especialista humano para que nunca te quedes sin una resolución.

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.