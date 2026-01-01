Mẫu trang web về thiên nhiên và môi trường

Có. Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu trang web bằng cách thay đổi văn bản, hình ảnh, màu sắc, bố cục và các tính năng để phù hợp với thương hiệu và mục tiêu. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa các trang và phần bất cứ khi nào bạn muốn. Tất cả các mẫu đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn và không yêu cầu kinh nghiệm lập trình hoặc thiết kế.

Tùy thuộc vào mẫu bạn chọn, trải nghiệm chỉnh sửa có thể khác nhau. Một số mẫu được tạo bằng Hostinger Website Builder, trong khi những mẫu khác được xây dựng bằng Hostinger Horizons.

Các mẫu được xây dựng bằng Hostinger Website Builder sử dụng trình chỉnh sửa kéo và thả với các công cụ AI tích hợp giúp bạn tạo nội dung và điều chỉnh bố cục nhanh chóng.

Các mẫu Horizons tuân theo phương pháp lập trình cảm xúc. Thay vì kéo và thả các phần tử thủ công, bạn chỉ cần mô tả những thay đổi mình muốn và trò chuyện với AI, nó sẽ tự động áp dụng các cập nhật cho bạn.

Cả hai trình chỉnh sửa đều thân thiện với người mới bắt đầu, vì vậy bạn chỉ cần chọn mẫu thiết kế mình thích và tùy chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu.