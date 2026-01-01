Nhận trợ giúp ngay lập tức từ Hostinger Agent, đại lý hỗ trợ AI của bạn
Đường tắt để hoàn thành
Web hosting
Tại sao Hostinger Agent là một game changer
Hơn 500 hành động và còn tiếp
Tỷ lệ thành công 85%
Sẵn sàng phục vụ bạn ngay lập tức
Tiết kiệm tiền để bạn đỡ tốn kém
Tham gia cùng hàng triệu khách hàng hài lòng khác
Hostinger Agent nhanh chóng hiểu mối quan tâm của tôi và cung cấp hướng dẫn rõ ràng, từng bước giải quyết vấn đề của tôi mà không có bất kỳ nhầm lẫn nào.
Hostinger Agent, AI hỗ trợ của họ, là tuyệt vời. Tôi thực sự thích nó hơn là nói chuyện với một người vì tôi không cảm thấy vội vàng.
Trợ lý AI Hostinger Agent của họ rất hữu ích. Thay vì giới thiệu tôi đến các tài liệu trợ giúp vô tận, nó thực sự làm mọi thứ trong tài khoản của tôi. Nó giống như có một quản trị viên hệ thống trẻ trong cuộc gọi.
Trang chủ Hostinger Agent
Hostinger Agent là gì?
Các sản phẩm Hostinger nào Hostinger Agent hỗ trợ?
Kodee hoạt động trên toàn bộ hệ sinh thái Hostinger – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, miền, và thanh toán. Cho dù bạn đang quản lý bất cứ điều gì, Kodee đều có mặt để giúp đỡ.
Hostinger Agent có thực sự có thể thay đổi tài khoản của tôi hay nó chỉ trả lời các câu hỏi?
Cả hai – nhưng những gì làm Hostinger Agent khác biệt là nó thực hiện hành động. Thay vì chỉ cho bạn một tài liệu trợ giúp, Hostinger Agent kết nối miền, cập nhật cài đặt DNS, cài đặt plugin, và nhiều hơn nữa, trực tiếp trong tài khoản của bạn.
Hostinger Agent có sẵn trên di động không?
Hostinger Agent có sẵn bất cứ nơi nào bạn truy cập Hostinger – bao gồm cả trên điện thoại di động và thậm chí WhatsApp – vì vậy giúp đỡ ngay lập tức luôn là một tin nhắn xa, bất cứ nơi nào bạn đang làm việc.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Hostinger Agent không thể giải quyết vấn đề của tôi?
Hostinger Agent xử lý 85% các tương tác hỗ trợ độc lập. Đối với bất cứ điều gì ngoài phạm vi của nó, nó kết nối bạn với một chuyên gia con người, vì vậy bạn không bao giờ bị bỏ lại mà không có giải pháp.