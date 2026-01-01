Nhận trợ giúp ngay lập tức từ Hostinger Agent, đại lý hỗ trợ AI của bạn

Hostinger Agent xử lý hơn 45k chat mỗi ngày - quản lý dịch vụ, viết bài đăng blog, và di chuyển trang web - tất cả thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản.
Thử trên WhatsApp
Nhận trợ giúp ngay lập tức từ Hostinger Agent, đại lý hỗ trợ AI của bạn

Đường tắt để hoàn thành

Hostinger Agent là bên bạn trên tất cả các sản phẩm Hostinger, ngay cả trên điện thoại của bạn - chỉ cần cho nó biết những gì bạn cần.

Web hosting

Di chuyển trang web
Tăng tốc độ lên
Tạo bản sao lưu
Tìm cài đặt trong hPanel
Quản lý các trang web, cơ sở dữ liệu và công cụ.
Web hosting

Tại sao Hostinger Agent là một game changer

Hơn 500 hành động và còn tiếp

Hostinger Agent thực hiện hơn 500 hành động cấp quản trị, bao gồm di chuyển trang web, sao lưu và kiểm tra sức khỏe máy chủ.
Hostinger Agent xử lý 85% các tương tác hỗ trợ trên toàn Hostinger, với tỷ lệ hài lòng khách hàng trung bình là 77%.
Hostinger Agent trả lời các câu hỏi chỉ trong 9 giây trung bình, thực hiện công việc của khoảng 800 chuyên gia.
Hostinger Agent sẽ tiết kiệm cho chúng tôi hơn 14 triệu euro trong năm nay. Điều này cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp các dịch vụ chất lượng với một số giá thấp nhất trên thị trường.

Ưu tiên WhatsApp? Hostinger Agent có

Nhận được hỗ trợ tương tự với lập kế hoạch, thiết lập và khắc phục sự cố, ngay trong ứng dụng mà bạn vẫn thường sử dụng.
Trò chuyện trên WhatsApp
Ưu tiên WhatsApp? Hostinger Agent có

Tham gia cùng hàng triệu khách hàng hài lòng khác

Hostinger Agent nhanh chóng hiểu mối quan tâm của tôi và cung cấp hướng dẫn rõ ràng, từng bước giải quyết vấn đề của tôi mà không có bất kỳ nhầm lẫn nào.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, AI hỗ trợ của họ, là tuyệt vời. Tôi thực sự thích nó hơn là nói chuyện với một người vì tôi không cảm thấy vội vàng.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Trợ lý AI Hostinger Agent của họ rất hữu ích. Thay vì giới thiệu tôi đến các tài liệu trợ giúp vô tận, nó thực sự làm mọi thứ trong tài khoản của tôi. Nó giống như có một quản trị viên hệ thống trẻ trong cuộc gọi.

Philip

Philip

Chỉ cần nói với Hostinger Agent và xem xét nó đã được thực hiện

Trò chuyện ngay
Chỉ cần nói với Hostinger Agent và xem xét nó đã được thực hiện

Trang chủ Hostinger Agent

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về Trung tâm hỗ trợ khách hàng AI Hostinger Agent.
Hostinger Agent là đại lý hỗ trợ AI của Hostinger – được xây dựng để quản lý các trang web và dịch vụ của bạn thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản. Nó thực hiện hơn 500 hành động cấp quản trị, từ di chuyển trang web và tạo bản sao lưu cho đến quản lý hồ sơ DNS và kiểm tra sức khỏe máy chủ.

Kodee hoạt động trên toàn bộ hệ sinh thái Hostinger – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, miền, và thanh toán. Cho dù bạn đang quản lý bất cứ điều gì, Kodee đều có mặt để giúp đỡ.

Cả hai – nhưng những gì làm Hostinger Agent khác biệt là nó thực hiện hành động. Thay vì chỉ cho bạn một tài liệu trợ giúp, Hostinger Agent kết nối miền, cập nhật cài đặt DNS, cài đặt plugin, và nhiều hơn nữa, trực tiếp trong tài khoản của bạn.

Hostinger Agent có sẵn bất cứ nơi nào bạn truy cập Hostinger – bao gồm cả trên điện thoại di động và thậm chí WhatsApp – vì vậy giúp đỡ ngay lập tức luôn là một tin nhắn xa, bất cứ nơi nào bạn đang làm việc.

Hostinger Agent xử lý 85% các tương tác hỗ trợ độc lập. Đối với bất cứ điều gì ngoài phạm vi của nó, nó kết nối bạn với một chuyên gia con người, vì vậy bạn không bao giờ bị bỏ lại mà không có giải pháp.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.