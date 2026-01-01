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Šablóny webových stránok pre technológie

Buďte lídrom v technologickom priemysle s moderným a inovatívnym dizajnom webových stránok.
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App landing page (neon)

App landing page (neon)

Arclight (app landing page)

Arclight (app landing page)

Helm (app landing page)

Helm (app landing page)

Lumen (marketing agency)

Lumen (marketing agency)

Neo (tech company)

Neo (tech company)

Blick

Blick

Jason (software developer)

Jason (software developer)

Lilo

Lilo

Oakland

Oakland

Safa

Safa

Shom

Shom

Stornoway

Stornoway

Virex (gaming company)

Virex (gaming company)

Často kladené otázky o šablónach webových stránok

Šablóna webovej stránky alebo téma webovej stránky je vopred navrhnuté rozloženie webovej stránky, ktoré obsahuje hotovú štruktúru, dizajnové prvky a vzorový obsah. Slúži ako východiskový bod, ktorý si môžete prispôsobiť vlastným textom, obrázkami, brandingom a funkciami, aby ste rýchlo vytvorili kompletnú webovú stránku.

Šablóny webových stránok od Hostingeru zvyčajne zahŕňajú:

  • Rozloženie stránok (domovská stránka, o nás, kontakt atď.)
  • Dizajnové prvky, ako sú písma, farby a sekcie
  • Navigačnú štruktúru
  • Responzívny dizajn, takže stránka funguje na mobilných zariadeniach aj počítačoch.

Použitie šablóny znamená, že nemusíte navrhovať ani programovať webovú stránku od začiatku. Namiesto toho si vyberiete šablónu, ktorá vyhovuje vašim potrebám, a upravíte ju tak, aby zodpovedala vašej značke alebo projektu.

Šablóny webových stránok od Hostingeru sú navrhnuté pre rôzne účely a odvetvia. V závislosti od oblasti záujmu sa dizajny pohybujú od čistých a minimalistických až po živé a výrazné.

Medzi najobľúbenejšie kategórie šablón patria elektronický obchod, portfólio, podnikanie, životopis, blog, marketing a móda. K dispozícii je aj výber prázdnych šablón, ak už máte konkrétnu víziu, ktorú chcete zrealizovať.

Začnite tým, že si premyslíte, čo chcete so svojou webovou stránkou dosiahnuť. V závislosti od vašich cieľov môžete potrebovať rôzne typy webových stránok. Môžete napríklad použiť:

  • šablónu firemnej webovej stránky
  • šablónu portfólia na prezentáciu vašej práce
  • šablónu elektronického obchodu na predaj produktov online.

Keď identifikujete typ stránky, ktorú potrebujete, zvážte nasledujúce:

  • Požadované funkcie a funkcionalita. Napríklad webové stránky elektronického obchodu potrebujú stránky produktov a možnosti platby, zatiaľ čo influenceri alebo tvorcovia môžu uprednostňovať rozloženia v štýle blogu na zdieľanie príbehov a fotografií.
  • Rozloženie a štýl dizajnu. Vyberte si rozloženie, ktoré vyhovuje vášmu obsahu, napríklad minimalistický dizajn pre portfóliá alebo dynamickejšie rozloženie pre firmy.
  • Zladenie so značkou. Vzhľad a dojem šablóny by sa mali blížiť štýlu vašej značky, aby sa dala ľahko prispôsobiť vašej identite.

Hoci neexistuje definitívna odpoveď, dobré šablóny webového dizajnu by mali byť plne responzívne pre mobilné zariadenia, vytvorené pomocou HTML5 a mali by dodržiavať moderné princípy a trendy dizajnu.

Okrem toho by dobrá šablóna rozloženia webovej stránky mala slúžiť viacerým účelom. Napríklad jednostránkový webový dizajn by sa mal dať ľahko premeniť na internetový obchod pridaním funkcií elektronického obchodu a ďalších stránok.

Jednoducho si vyberte dizajn webovej stránky, ktorý sa vám páči – pred začatím úprav si ho môžete pozrieť v ukážke.

Hostinger ponúka dva typy šablón webových stránok – šablóny nástroja na tvorbu webových stránok od Hostingeru a šablóny Horizons. Obe sú optimalizované pre mobilné zariadenia, optimalizované pre vyhľadávače a ľahko sa prispôsobujú a spúšťajú. Rozdiel spočíva v spôsobe ich úpravy.

Šablóny nástroja na tvorbu webových stránok od Hostingeru používajú tradičný editor s funkciou drag-and-drop, ktorý vám umožňuje manuálne meniť písma, upravovať farby a aktualizovať obrázky a text. K dispozícii sú aj AI nástroje, ako napríklad AI spisovateľ, ktoré pomáhajú veci urýchliť.

Šablóny Horizons používajú prístup Vibe programovania. Text a obrázky môžete aktualizovať priamo a upraviť písma alebo farebné schémy tak, že zmeny opíšete AI agentovi, ktorý ich za vás použije.

Oba prístupy sú vhodné pre začiatočníkov a umožňujú rýchle použitie zmien – jednoducho si vyberte šablónu, ktorá vám najviac vyhovuje.

Keď budete spokojní s tým, ako vaša webová stránka vyzerá, kliknite na tlačidlo Publikovať a okamžite sa spustí.

Svoj projekt môžete začať vytvárať pomocou ľubovoľnej šablóny od Hostingeru zadarmo a bez potreby kreditnej karty. Keď však budete pripravení publikovať svoj projekt online, budete musieť prejsť na platený program.

V závislosti od zvolenej šablóny začínajú programy od 2,99 €/mes. pre šablóny vytvorené pomocou nástroja na tvorbu webových stránok s funkciou drag-and-drop alebo od 6,99 €/mes. pre šablóny s editorom pre Vibe-coding.

Programy Hostingeru už zahŕňajú hosting a vlastný názov domény, takže nebudete musieť platiť navyše ani používať služby tretích strán.

Rozhodne – šablóny webdizajnu si predstavte ako kreatívne príklady toho, ako by mohla webová stránka vyzerať. Môžete si ich ľubovoľne prispôsobiť a pridávať nové stránky alebo sekcie kedykoľvek potrebujete počas úpravy projektu.

Nie. Dizajnové šablóny webových stránok od Hostingeru sú vytvorené tak, aby sa dali ľahko prispôsobiť bez programovania. Počas tvorby projektu môžete upravovať rozloženia, text, obrázky a ďalšie prvky, čo vám umožní vytvoriť profesionálnu webovú stránku bez technických zručností.

Áno, všetky šablóny webových stránok od Hostingeru sú optimalizované pre vyhľadávače. Či už vytvárate vstupnú stránku, portfólio alebo internetový obchod, vaša webová stránka bude mať úžitok z rýchleho načítavania, logickej štruktúry a vstavaných SEO funkcií na stránke.

Všetky šablóny pre webové stránky od Hostingeru sú plne responzívne pre mobilné zariadenia. To znamená, že bez ohľadu na to, aké zariadenie váš zákazník používa, vaša webová stránka bude vždy vyzerať dokonale.

Samozrejme. Aj tie najlepšie webové stránky profitujú z pravidelných aktualizácií. Z času na čas možno budete chcieť vytvoriť nové stránky, aktualizovať existujúci obsah alebo pridať nové funkcie, ako bude vaša webová stránka rásť. Vaše kontaktné údaje sa môžu zmeniť alebo sa váš projekt môže vyvinúť na plnohodnotný e-shop. Vždy, keď je to potrebné, sa jednoducho vráťte k svojmu projektu, vykonajte aktualizácie a zverejnite zmeny.

V závislosti od editora, ktorý používate, sa úroveň prístupu k kódu vašich webových stránok môže líšiť.

S Hostinger Website Builder nie je možné priamo upravovať zdrojový kód webových stránok založených na šablónach, ale môžete pridávať vlastné zlomky kódu na vaše stránky. To vám umožňuje rozšíriť webové stránky o ďalšie funkcie, ako sú widgety, infografiky, interaktívne mapy, formuláre, animácie a ďalšie.

S Hostinger AI Builder máte plný prístup k kódu vášho projektu, čo vám poskytuje väčšiu flexibilitu a robí z neho dobrú voľbu pre pokročilejších používateľov, ktorí chcú hlbšie prispôsobenie.

Nemôžete nájsť šablónu, ktorú potrebujete?

Vytvorte si ju pomocou AI nástroja na tvorbu webových stránok
Vytvorte webovú stránku z jediného promptu s využitím AI a potom prispôsobte každý detail jednoduchými drag-and-drop nástrojmi.
Tvorte s Horizons
Vytvárajte plne funkčné webové stránky a aplikácie jednoduchým chatovaním s AI.

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