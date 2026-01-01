Gör ditt varumärke oförglömligt med en domän .fun

371,90kr/år9,90kr/1:a året
Spara 97%
För första året
.fun
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Om .fun-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .fun domän

Vad är en .fun-domän?

Domänen .fun är en generisk toppdomän utformad för underhållning, hobbyer och lekfulla projekt. Den är öppen för alla och används ofta för spel, evenemang, humorsajter och kreativa communities.

Vem är en .fun-domän för?

En .fun-domän passar underhållningsbloggar, spelcommunities, evenemangsarrangörer, festtjänster och humorskapare som vill visa upp lekfullt innehåll, bygga minnesvärda varumärken och signalera lättsamma upplevelser.

Varför välja en .fun-domän?

En .fun-domän signalerar tydligt underhållande innehåll, vilket hjälper besökare att förstå din webbplats med en snabb blick och gör ditt namn mer minnesvärt. Den stöder enhetlig varumärkesbyggande på hela din webbplats, i e-post och i dina marknadsföringskanaler.

Domäninformation för .fun

Toppdomän
.fun
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Premiumdomänskydd
Tillägg
Registratorlås
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

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Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
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.fun-domän - FAQ

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 9,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 371,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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