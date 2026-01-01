Ge din röst ett hem med en domän .blog

323,90kr/år21,90kr/1:a året
Spara 93%
För första året
.blog

Om .blog-domänen

En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .blog domän

Vad är en .blog-domän?

.blog-domänen är en generisk toppdomän skapad för bloggar och personlig eller professionell publicering. Den är öppen för alla och används flitigt av skribenter, varumärken och innehållsfokuserade webbplatser.

Vem är en .blog-domän för?

En .blog-domän passar skribenter, innehållsskapare, marknadsförare och medieteam som vill ha ett tydligt hem för artiklar och tankeledare. Den passar personliga bloggar, företagsnyhetshubbar och nischade publiceringsprojekt.

Varför välja en .blog-domän?

En .blog-domän signalerar tydligt innehållsfokuserade webbplatser och hjälper besökare att förstå din webbplats direkt och komma ihåg den lätt. Den ger ett konsekvent och professionellt val för dina inlägg, e-postadresser och långsiktig varumärkestillväxt.

Domäninformation för .blog

Toppdomän
.blog
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
3 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
ICANN-avgift
1,91 kr

Varför registrera din domän hos Hostinger?

Ingen teknisk kunskap krävs
Expertsupport 24/7
Gratis domänskydd
Gratis kommer snart-sida eller länk i bio-webbplats
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Tips

Så får man det bästa domännamnet

1. Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
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.blog-domän - FAQ

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 21,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 323,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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