Starta din app med en domän .app
190,90kr/år95,90kr/1:a åretFör första året
Spara 50%
Om .app-domänen
En snabb översikt som hjälper dig att välja och registrera en .app domän
Vad är en .app-domän?
.app är en säker generisk toppdomän utformad för appar, utvecklare och teknikprojekt. Den använder HTTPS som standard, vilket gör den idealisk för webbplatser för programvara, mobiler och webbappar.
Vem är en .app-domän för?
En .app-domän är idealisk för apputvecklare, mjukvarustartups, SaaS-produkter och mobila spelstudior som vill ha ett säkert och igenkännbart hem för nedladdningar, uppdateringar och produktsidor över olika plattformar.
Varför välja en .app-domän?
En .app-domän signalerar tydligt ett fokus på programvara eller mobila enheter, vilket hjälper användare att känna igen och lita på din webbplats. Den stöder säkra, minnesvärda webbadresser och konsekvent varumärkesbyggande på olika webbplatser, e-postadresser och marknadsföringsresurser.
Domäninformation för .app
Toppdomän
.app
Typ av toppdomän
gTLD
Minsta registreringsperiod
1 år
Maximal registreringsperiod
1 år
Integritetsskydd för domän
Gratis
Registratorlås
IDN-domäner
DNSSEC
ICANN-avgift
1,91 kr
Varför registrera din domän hos Hostinger?
Ingen teknisk kunskap krävs
Expertsupport 24/7
Gratis domänskydd
Gratis kommer snart-sida eller länk i bio-webbplats
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Tips
Så får man det bästa domännamnet
1. Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller dina sökord för att öka igenkänningen och synligheten i sökresultaten.
2. Håll det kort
Domännamn under tre ord är lättare att läsa och komma ihåg.
3. Mindre är mer
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord.
4. Tänk på din målgrupp
Välj en domänändelse som passar din målgrupp, oavsett om det är lokalt eller globalt.
5. Agera snabbt
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.app-domän - FAQ
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 95,90 kr for the first year. After that, the renewal fee is 190,90 kr/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.