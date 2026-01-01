Până la 69 % reducere la

Hamul Deepseek

Implementați Deepseek Harness cu un singur clic

Backup-uri săptămânale automate gratuite
Scanner Malware
Asistent AI pentru agentul Hostinger
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
ham de căutare profundă

Alege-ți planul perfect pentru hamurile Deepseek

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Centre de date în întreaga lume
Backup-uri săptămânale gratuite
Gestionarea firewall-ului
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Terminal web AI
Domeniu gratuit timp de 1 an
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Centre de date în întreaga lume
Backup-uri săptămânale gratuite
Gestionarea firewall-ului
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Terminal web AI
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Fluxuri de lucru mai inteligente pentru analize mai aprofundate

Deepseek Harness este un framework open-source în care fiecare funcționalitate este un plugin. Modelele, instrumentele, abilitățile și chiar alți agenți de codare pot fi schimbați și recompuși, oferindu-vă control deplin asupra modului în care agenții dvs. de inteligență artificială sunt construiți și rulați fără a atinge nucleul.

Rularea Deepseek Harness pe un VPS vă permite să păstrați controlul deplin asupra resurselor, adaptând în același timp capacitatea la nevoile proiectului. Această configurație susține performanțe constante pentru analize multiple și facilitează gestionarea în siguranță a sarcinilor de lucru în timp.
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Ham de căutare adâncă

Tot ce ai nevoie pentru hamul tău Deepseek

Oferiți agenților Deepseek Harness resurse dedicate pentru a gestiona sarcini de lucru mai grele cu performanța și controlul de care aveți nevoie.

Securitate avansată

Detectează orice fișiere rău intenționate cu un scaner de malware. Securizează-ți serverul cu protecție DDoS și un firewall încorporat. Controlează accesibilitatea site-ului tău web cu o adresă IP dedicată.

Ham de căutare adâncă

Performanță de top

Serverul tău va rula pe procesoare AMD EPYC și stocare pe SSD NVMe, iar tu vei beneficia de o infrastructură de 300 Mb/s pentru nevoile tale. Dacă ai nevoie de mai multe resurse VPS, poți face upgrade oricând cu doar câteva clicuri.

Ham de căutare adâncă

Control deplin cu o cale de ieșire

Configurați-vă Deepseek Harness cu acces root complet așa cum doriți. Înainte de a face modificări majore, faceți o copie de rezervă manuală gratuită. Dacă este cazul, restaurați-vă datele folosind cea mai recentă versiune de backup automată gratuită.

Ham de căutare adâncă

Securitate avansată

Detectează orice fișiere rău intenționate cu un scaner de malware. Securizează-ți serverul cu protecție DDoS și un firewall încorporat. Controlează accesibilitatea site-ului tău web cu o adresă IP dedicată.

Ham de căutare adâncă

Performanță de top

Serverul tău va rula pe procesoare AMD EPYC și stocare pe SSD NVMe, iar tu vei beneficia de o infrastructură de 300 Mb/s pentru nevoile tale. Dacă ai nevoie de mai multe resurse VPS, poți face upgrade oricând cu doar câteva clicuri.

Ham de căutare adâncă

Control deplin cu o cale de ieșire

Configurați-vă Deepseek Harness cu acces root complet așa cum doriți. Înainte de a face modificări majore, faceți o copie de rezervă manuală gratuită. Dacă este cazul, restaurați-vă datele folosind cea mai recentă versiune de backup automată gratuită.

Ham de căutare adâncă

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Implementare locală. Acoperire globală

Crește viteza de încărcare alegând o locație a serverului cât mai aproape de publicul tău. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.

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Ham Deepseek pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
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30 zile garanție necondiționată

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Google
Evaluare:
4.8/5
1,237
recenzii
HostAdvice
Evaluare:
4.6/5
2,432
recenzii
WpBeginner
Evaluare:
4.7
874
recenzii

Întrebări frecvente despre Deepseek Harness VPS

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile Deepseek Harness.
DeepSeek Harness este un sistem de gestionare a agenților open-source care oferă un runtime bazat pe plugin-uri pentru agenții de inteligență artificială, în special pentru fluxuri de lucru de codare și automatizare. Pe un VPS, puteți rula interfața sa web sau de terminal, puteți conecta furnizori LLM precum DeepSeek și puteți orchestra plugin-uri pentru sarcini precum editarea de cod, refactorizarea proiectelor, procesarea datelor și alte fluxuri de lucru bazate pe agenți.
Rularea DeepSeek Harness pe un VPS menține mediul agentului activ în permanență, astfel încât sarcinile de lungă durată și fluxurile de lucru în fundal pot continua chiar și atunci când laptopul este offline. Un VPS centralizează, de asemenea, configurația, pluginurile și spațiile de lucru într-o singură locație accesibilă, ceea ce este util dacă doriți să accesați harness-ul de pe mai multe dispozitive sau să colaborați cu colegii de echipă prin conexiuni securizate.
Cu un VPS, de obicei ai acces root sau sudo, așadar controlezi întregul stack DeepSeek Harness: versiunile Node.js, variabilele de mediu, regulile firewall, managerii de procese și structura spațiului de stocare. Poți gestiona pluginuri din surse Git, poți conecta instrumente personalizate și endpoint-uri de model și poți crea scripturi de automatizare la nivel de sistem în jurul harness-ului cu ajutorul shell-ului, cron-ului, Docker sau altor instrumente de orchestrare care se potrivesc fluxului tău de lucru.
Un VPS este potrivit pentru DeepSeek Harness deoarece puteți alege profiluri de CPU, memorie și disc care se potrivesc cu sarcinile de lucru ale agentului dvs. și le puteți scala pe măsură ce utilizarea crește. Puteți supraveghea procesul de harness cu instrumente precum systemd sau Docker, puteți utiliza instantanee și copii de rezervă pentru recuperare și puteți plasa serverul în regiuni apropiate de punctele finale ale modelului dvs. pentru a minimiza latența apelurilor API.
Această configurație este ideală pentru dezvoltatori, specialiști în date și echipe mici care își doresc o rețea de inteligență artificială persistentă și partajată pentru proiecte de codare și automatizare. De asemenea, este potrivită pentru utilizatorii avansați care lucrează frecvent de pe mai multe mașini, au nevoie de medii reproductibile pentru experimente sau doresc să găzduiască un spațiu de lucru personalizabil pentru agenți, care poate evolua cu pluginuri și fluxuri de lucru noi în timp.

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