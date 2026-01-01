Această configurație este ideală pentru dezvoltatori, specialiști în date și echipe mici care își doresc o rețea de inteligență artificială persistentă și partajată pentru proiecte de codare și automatizare. De asemenea, este potrivită pentru utilizatorii avansați care lucrează frecvent de pe mai multe mașini, au nevoie de medii reproductibile pentru experimente sau doresc să găzduiască un spațiu de lucru personalizabil pentru agenți, care poate evolua cu pluginuri și fluxuri de lucru noi în timp.