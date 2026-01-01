Hamul Deepseek
Implementați Deepseek Harness cu un singur clic
Alege-ți planul perfect pentru hamurile Deepseek
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Fluxuri de lucru mai inteligente pentru analize mai aprofundate
Tot ce ai nevoie pentru hamul tău Deepseek
Securitate avansată
Detectează orice fișiere rău intenționate cu un scaner de malware. Securizează-ți serverul cu protecție DDoS și un firewall încorporat. Controlează accesibilitatea site-ului tău web cu o adresă IP dedicată.
Performanță de top
Serverul tău va rula pe procesoare AMD EPYC și stocare pe SSD NVMe, iar tu vei beneficia de o infrastructură de 300 Mb/s pentru nevoile tale. Dacă ai nevoie de mai multe resurse VPS, poți face upgrade oricând cu doar câteva clicuri.
Control deplin cu o cale de ieșire
Configurați-vă Deepseek Harness cu acces root complet așa cum doriți. Înainte de a face modificări majore, faceți o copie de rezervă manuală gratuită. Dacă este cazul, restaurați-vă datele folosind cea mai recentă versiune de backup automată gratuită.
Securitate avansată
Detectează orice fișiere rău intenționate cu un scaner de malware. Securizează-ți serverul cu protecție DDoS și un firewall încorporat. Controlează accesibilitatea site-ului tău web cu o adresă IP dedicată.
Performanță de top
Serverul tău va rula pe procesoare AMD EPYC și stocare pe SSD NVMe, iar tu vei beneficia de o infrastructură de 300 Mb/s pentru nevoile tale. Dacă ai nevoie de mai multe resurse VPS, poți face upgrade oricând cu doar câteva clicuri.
Control deplin cu o cale de ieșire
Configurați-vă Deepseek Harness cu acces root complet așa cum doriți. Înainte de a face modificări majore, faceți o copie de rezervă manuală gratuită. Dacă este cazul, restaurați-vă datele folosind cea mai recentă versiune de backup automată gratuită.
Ham Deepseek pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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