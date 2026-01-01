Zwiększ przychody i reputację swojej agencji
Korzyści dla partnerów, które pomogą Twojej agencji się rozwijać
Zarabiaj cykliczne prowizje
Zamień każde polecenie w stały dochód. Zarabiaj 20% na nowych poleceniach i 10% na odnowieniach, cross-sellingu i podwyższeniach abonamentu.
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Zaprezentuj swoją agencję w katalogu agencji Hostinger i pomóż potencjalnym klientom odkryć Twoje usługi.
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Nie wierz nam na słowo
„Szczerze mówiąc, Hostinger jest dla nas punktem odniesienia dla naszych inżynierów, jeśli chodzi o świadczenie pomocy technicznej”.
„Mogłem zarządzać hostingiem, nazwą domeny i certyfikatem SSL w jednym miejscu, co było naprawdę odświeżające”.
„Hostinger to najlepszy dostawca hostingu, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Wsparcie jest niesamowite, a ceny bezkonkurencyjne.”
„Polecam moim klientom migrację do Hostingera. Wszystko jest proste, a nowe funkcje pojawiają się cały czas.”
„Dzięki prostemu panelowi Hostingera możemy sami zarządzać naszą witryną WordPress.”
„Szczerze mówiąc, Hostinger jest dla nas punktem odniesienia dla naszych inżynierów, jeśli chodzi o świadczenie pomocy technicznej”.
„Mogłem zarządzać hostingiem, nazwą domeny i certyfikatem SSL w jednym miejscu, co było naprawdę odświeżające”.
„Hostinger to najlepszy dostawca hostingu, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Wsparcie jest niesamowite, a ceny bezkonkurencyjne.”
„Polecam moim klientom migrację do Hostingera. Wszystko jest proste, a nowe funkcje pojawiają się cały czas.”
„Dzięki prostemu panelowi Hostingera możemy sami zarządzać naszą witryną WordPress.”
Często zadawane pytania dotyczące programu partnerskiego
Kto może się zgłosić?
Program jest otwarty dla profesjonalistów internetowych, którzy świadczą usługi innym — mile widziani są freelancerzy, agencje internetowe i marketingowe. Jesteś w fazie wczesnego dostępu i aby uzyskać akceptację, musisz spełnić wszystkie poniższe warunki:
- Hostować co najmniej 10 stron internetowych w Hostinger
- Posiadać profesjonalną, istniejącą stronę internetową z jasnymi informacjami o oferowanych usługach
- Używać służbowego adresu e-mail zgodnego z domeną firmy (Gmail, Yahoo i inne ogólne usługi nie są akceptowane)
- Posiadać nazwę firmy, którą można zweryfikować za pomocą podstawowej obecności w sieci
- Przesłać autentyczny opis firmy, nieskopiowany z innych źródeł
- Nie mieć historii zawieszeń z powodu nadużyć w Hostinger
- Działać na rynku, którego Hostinger nie wykluczył wyraźnie
Jak dołączyć?
Aby złożyć wniosek, należy przejść do hPanel → Centrum Agencji → Program Partnerski. Wnioski są weryfikowane przed zatwierdzeniem.
Czym to się różni od Programu Poleceń?
Program Partnerski to głębsza, długoterminowa relacja. Zyskujesz publiczny profil, leady przychodzące i korzyści, które rosną wraz z pozyskiwaniem kolejnych klientów do Hostinger.
Jakie korzyści otrzymują partnerzy?
- Możliwość umieszczenia w katalogu agencji
- Cykliczne prowizje od sprzedaży krzyżowej i odnowień, a nie tylko od pierwszego zakupu
- Potencjalni klienci trafiający do panelu Agency Hub
- Wspólnie oznaczona strona docelowa poleceń i kupony polecające
- Ekskluzywne oferty poleceń dla klientów, których pozyskasz
- 20% zniżki na hosting agencji przy nowych zakupach
- Odznaka partnera dla Twojej własnej witryny
- Priorytetowe wsparcie techniczne
Czy Hostinger jest zaangażowany w pracę, którą wykonuję dla klienta?
Nie. Cena, zakres i dostawa są kwestią sporną między Tobą a klientem.
Jak mogę śledzić poleconych klientów i prowizje?
Zatwierdzeni partnerzy otrzymują dedykowany panel poleceń w hPanel (Centrum Agencji → Polecenia → Moje zarobki → Klienci). Wyświetla on wszystkich poleconych klientów wraz ze szczegółami prowizji – kwalifikowani, zatwierdzeni, polecane produkty i pełną historią zdarzeń – dostępnymi po kliknięciu każdego klienta.
Czy istnieje minimalny wymóg aktywności, aby pozostać partnerem?
Tak. Aby utrzymać status Partnera, musisz polecić Hostingerowi co najmniej 100 USD przychodu w ramach Programu Poleceń. Spadek poniżej tego progu naraża Twoje konto na ryzyko usunięcia z programu.
Czy mogę opuścić program?
Tak, w dowolnym momencie, przez Agency Hub w hPanel. Twój profil w katalogu zostanie usunięty, a leady przychodzące zostaną zatrzymane.