Program partnerski Hostinger

Zwiększ przychody i reputację swojej agencji

Zostań zauważony w katalogu agencji Hostinger
Zarabiaj cykliczne prowizje za odnawianie umów klientów
Zbuduj zaufanie dzięki odznace Partnera Hostinger
Złóż wniosek teraz
Zwiększ przychody i reputację swojej agencji

Korzyści dla partnerów, które pomogą Twojej agencji się rozwijać

Zarób więcej

Zarabiaj cykliczne prowizje

Zamień każde polecenie w stały dochód. Zarabiaj 20% na nowych poleceniach i 10% na odnowieniach, cross-sellingu i podwyższeniach abonamentu.

Zarabiaj cykliczne prowizje
Zwiększ liczbę klientów

Znajdź się w katalogu agencji

Zaprezentuj swoją agencję w katalogu agencji Hostinger i pomóż potencjalnym klientom odkryć Twoje usługi.

Znajdź się w katalogu agencji

Ekskluzywne oferty poleceń

Zdobądź ekskluzywne kupony polecające i podziel się nimi z klientami, których przyprowadzisz do Hostinger.

Współmarketing z Hostingerem

Utwórz wspólną stronę docelową poleceń, którą możesz udostępnić potencjalnym klientom i zwiększyć konwersję.

20% zniżki na hosting agencyjny

Zapłać mniej za hosting agencyjny dzięki ekskluzywnej zniżce partnerskiej wynoszącej 20%.
Jak to działa

Zacznij w trzech krokach

01

Złóż wniosek w minutę

Zaloguj się na swoje konto Hostinger, przejdź do Agency Hub i wykonaj kroki rejestracji w programie partnerskim.
02

Uzyskaj zatwierdzenie

Nasz zespół partnerski przejrzy Twoją aplikację i pomoże Ci szybko się zarejestrować, zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.
03

Rozwijaj się i zarabiaj

Zacznij zarabiać cykliczne prowizje, zdobądź odznakę Partnera Hostinger i złóż wniosek o umieszczenie Twojej firmy w Katalogu Agencji.
Zbuduj zaufanie

Pokaż klientom, że jesteś zaufanym partnerem Hostinger

Uzyskaj oficjalną weryfikację od Hostinger
Wyświetl odznakę na swojej stronie internetowej
Zwiększ zaufanie potencjalnych klientów do swojej agencji
Złóż wniosek teraz
Pokaż klientom, że jesteś zaufanym partnerem Hostinger

Nie wierz nam na słowo

Zobacz, co klienci z całego świata mówią o swoich doświadczeniach z Hostingerem.

„Szczerze mówiąc, Hostinger jest dla nas punktem odniesienia dla naszych inżynierów, jeśli chodzi o świadczenie pomocy technicznej”.

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Współzałożyciele Nohma

„Mogłem zarządzać hostingiem, nazwą domeny i certyfikatem SSL w jednym miejscu, co było naprawdę odświeżające”.

Owen Phillips

Owen Phillips

Kowal

„Hostinger to najlepszy dostawca hostingu, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Wsparcie jest niesamowite, a ceny bezkonkurencyjne.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Ekspert ds. marketingu

„Polecam moim klientom migrację do Hostingera. Wszystko jest proste, a nowe funkcje pojawiają się cały czas.”

Anna Franques

Anna Franques

Projektant i programista cyfrowy

„Dzięki prostemu panelowi Hostingera możemy sami zarządzać naszą witryną WordPress.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Właściciel firmy

„Szczerze mówiąc, Hostinger jest dla nas punktem odniesienia dla naszych inżynierów, jeśli chodzi o świadczenie pomocy technicznej”.

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Współzałożyciele Nohma

„Mogłem zarządzać hostingiem, nazwą domeny i certyfikatem SSL w jednym miejscu, co było naprawdę odświeżające”.

Owen Phillips

Owen Phillips

Kowal

„Hostinger to najlepszy dostawca hostingu, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Wsparcie jest niesamowite, a ceny bezkonkurencyjne.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Ekspert ds. marketingu

„Polecam moim klientom migrację do Hostingera. Wszystko jest proste, a nowe funkcje pojawiają się cały czas.”

Anna Franques

Anna Franques

Projektant i programista cyfrowy

„Dzięki prostemu panelowi Hostingera możemy sami zarządzać naszą witryną WordPress.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Właściciel firmy

Często zadawane pytania dotyczące programu partnerskiego

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu partnerskiego Hostinger.

Program jest otwarty dla profesjonalistów internetowych, którzy świadczą usługi innym — mile widziani są freelancerzy, agencje internetowe i marketingowe. Jesteś w fazie wczesnego dostępu i aby uzyskać akceptację, musisz spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • Hostować co najmniej 10 stron internetowych w Hostinger
  • Posiadać profesjonalną, istniejącą stronę internetową z jasnymi informacjami o oferowanych usługach
  • Używać służbowego adresu e-mail zgodnego z domeną firmy (Gmail, Yahoo i inne ogólne usługi nie są akceptowane)
  • Posiadać nazwę firmy, którą można zweryfikować za pomocą podstawowej obecności w sieci
  • Przesłać autentyczny opis firmy, nieskopiowany z innych źródeł
  • Nie mieć historii zawieszeń z powodu nadużyć w Hostinger
  • Działać na rynku, którego Hostinger nie wykluczył wyraźnie

Aby złożyć wniosek, należy przejść do hPanel → Centrum Agencji → Program Partnerski. Wnioski są weryfikowane przed zatwierdzeniem.

Program Partnerski to głębsza, długoterminowa relacja. Zyskujesz publiczny profil, leady przychodzące i korzyści, które rosną wraz z pozyskiwaniem kolejnych klientów do Hostinger.

  • Możliwość umieszczenia w katalogu agencji
  • Cykliczne prowizje od sprzedaży krzyżowej i odnowień, a nie tylko od pierwszego zakupu
  • Potencjalni klienci trafiający do panelu Agency Hub
  • Wspólnie oznaczona strona docelowa poleceń i kupony polecające
  • Ekskluzywne oferty poleceń dla klientów, których pozyskasz
  • 20% zniżki na hosting agencji przy nowych zakupach
  • Odznaka partnera dla Twojej własnej witryny
  • Priorytetowe wsparcie techniczne

Nie. Cena, zakres i dostawa są kwestią sporną między Tobą a klientem.

Zatwierdzeni partnerzy otrzymują dedykowany panel poleceń w hPanel (Centrum Agencji → Polecenia → Moje zarobki → Klienci). Wyświetla on wszystkich poleconych klientów wraz ze szczegółami prowizji – kwalifikowani, zatwierdzeni, polecane produkty i pełną historią zdarzeń – dostępnymi po kliknięciu każdego klienta.

Tak. Aby utrzymać status Partnera, musisz polecić Hostingerowi co najmniej 100 USD przychodu w ramach Programu Poleceń. Spadek poniżej tego progu naraża Twoje konto na ryzyko usunięcia z programu.

Tak, w dowolnym momencie, przez Agency Hub w hPanel. Twój profil w katalogu zostanie usunięty, a leady przychodzące zostaną zatrzymane.

Zostań zaufanym partnerem

Zarejestruj się w programie partnerskim Hostinger i poznaj nowe sposoby pozyskiwania klientów, otrzymywania cyklicznych prowizji i budowania wiarygodności.

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