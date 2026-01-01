Wdróż AiToEarn jednym kliknięciem.
Open source agent AI do marketingu treści dla firm jednoosobowych, twórców i marek, do publikowania na ponad 12 platformach społecznościowych.
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Co możesz zbudować z AiToEarn
AiToEarn to open-source'owy agent marketingu treści AI, który pomaga twórcom, jednoosobowym firmom i markom generować, planować i dystrybuować treści na platformach Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest i LinkedIn z jednego interfejsu.
Samodzielne hostowanie AiToEarn na Twoim własnym VPS utrzymuje tokeny konta, wygenerowane media i analitykę publikacji pod Twoją kontrolą, eliminuje opłaty SaaS oparte na liczbie miejsc i pozwala Ci zintegrować własnych dostawców AI oraz dane uwierzytelniające Relay dla OAuth bez rejestrowania się jako deweloper na każdej platformie.
Główne cechy AiToEarn
Publikowanie wieloplatformowe
Publikuj filmy, artykuły i posty w ponad 12 sieciach, w tym Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X i LinkedIn, z jednego wspólnego przepływu pracy.
Generowanie treści AI
Wbudowany agent AI generuje treści, rozszerza lub przepisuje szkice oraz tworzy obrazy i krótkie filmy dostosowane do każdej platformy docelowej.
OAuth przez Relay
Połącz każdą obsługiwaną platformę za pomocą jednego klucza API poprzez usługę AiToEarn Relay — nie są wymagane konta deweloperskie dla poszczególnych platform.
MCP i Agent gotowy
Natywna obsługa protokołu MCP umożliwia sterowanie AiToEarn z Claude, Cursor i innych środowisk wykonawczych agentów za pomocą tych samych interfejsów API, których używa interfejs użytkownika sieci web.
Magazyn hostowany samodzielnie
Zawiera wbudowany magazyn obiektów zgodny z S3, zestaw replik MongoDB i pamięć podręczną Redis, dzięki czemu wszystkie multimedia, konta i kolejki pozostają na Twoim VPS.
Dlaczego warto uruchomić AiToEarn na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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