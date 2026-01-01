AiToEarn to open-source'owy agent marketingu treści AI, który pomaga twórcom, jednoosobowym firmom i markom generować, planować i dystrybuować treści na platformach Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest i LinkedIn z jednego interfejsu.

Samodzielne hostowanie AiToEarn na Twoim własnym VPS utrzymuje tokeny konta, wygenerowane media i analitykę publikacji pod Twoją kontrolą, eliminuje opłaty SaaS oparte na liczbie miejsc i pozwala Ci zintegrować własnych dostawców AI oraz dane uwierzytelniające Relay dla OAuth bez rejestrowania się jako deweloper na każdej platformie.