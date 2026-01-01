Despliegue Fleetbase en una instalación de clic.
Plataforma logística de código abierto para operaciones de flota, despacho, enrutamiento y gestión de entregas de última milla.
Elige un plan VPS para Fleetbase
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Fleetbase
Fleetbase es una plataforma de gestión logística y de transporte de código abierto que convierte una sola implementación en un backend de operaciones completo: gestión de pedidos, despacho de conductores, planificación de rutas, seguimiento de vehículos en vivo y notificaciones a los clientes. Su arquitectura modular, construida en torno a extensiones instalables como Fleet-Ops, Storefront y Pallet, permite a los equipos ejecutar flujos de trabajo de entrega, bajo demanda, almacenamiento y servicio de campo en una identidad compartida, permiso y capa API.
Self-hosting Fleetbase en su propio VPS mantiene las direcciones de los clientes, las ubicaciones de los controladores y el historial de pedidos dentro de la infraestructura que controla, evita los precios por asiento a medida que crecen las flotas y brinda a los desarrolladores acceso directo a la API REST, los eventos de socket y los ganchos web necesarios para crear aplicaciones personalizadas para controladores o clientes.
Funciones clave de Fleetbase
Consola de operaciones de flota
Administre pedidos, conductores, vehículos, áreas de servicio y tarifas desde un único panel de control diseñado para equipos de despacho.
Seguimiento de vehículos en vivo
Sigue a conductores y vehículos en un mapa en vivo con actualizaciones de posición impulsadas por sockets e historial completo de actividad.
Planificación de rutas
Planifique rutas de múltiples paradas y estime los tiempos de entrega utilizando datos de distancia y duración impulsados por OSRM.
Registro de extensión
Instale extensiones como Fleet-Ops, Storefront y Pallet para agregar capacidades de despacho, comercio y almacenamiento.
API con enfoque en el desarrollador
Cree aplicaciones personalizadas para controladores y clientes contra una API REST documentada con webhooks y eventos de socket en tiempo real.
¿Por qué ejecutar Fleetbase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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