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Todo lo que puedes crear con ClassQuiz

ClassQuiz es una plataforma de cuestionarios de código abierto y autoalojada diseñada para profesores, capacitadores y educadores que desean una alternativa que respete la privacidad a los servicios comerciales de cuestionarios para el aula. Los jugadores se unen a un juego ingresando un PIN en cualquier dispositivo, responden preguntas en tiempo real y ven tablas de clasificación en vivo después de cada ronda.

Alojar ClassQuiz en tu propio VPS mantiene el contenido de los cuestionarios, las respuestas de los estudiantes y los datos de la cuenta bajo tu control total, evita las tarifas de licencia por asiento y funciona en redes escolares sin dependencias externas. La pila incluye la API, el trabajador en segundo plano, PostgreSQL, Redis y Meilisearch para el descubrimiento de cuestionarios.

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Funciones clave de ClassQuiz

Multijugador en tiempo real

Realiza sesiones de preguntas en vivo donde los jugadores se unen mediante un PIN y responden preguntas sincronizadas a través de una conexión WebSocket.

Creación de cuestionarios

Crea preguntas de opción múltiple, ABCD, de rango, de votación y de entrada de texto con imágenes, límites de tiempo y puntuación por respuesta.

Búsqueda de texto completo

Descubre cuestionarios públicos al instante a través de un índice Meilisearch integrado que clasifica los resultados por título, etiquetas y descripción.

Privacidad autoalojada

Mantén todos los datos del cuestionario, los nombres de los jugadores y las respuestas en tu propia infraestructura, sin telemetría ni análisis de terceros.

Almacenamiento de imágenes

Adjunta imágenes a las preguntas usando el almacenamiento local integrado o conecta cualquier backend compatible con S3 para medios ilimitados.

¿Por qué ejecutar ClassQuiz en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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