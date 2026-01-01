Implementa ClassQuiz con una instalación de un solo clic.
Alternativa de código abierto a Kahoot para concursos multijugador en vivo en el aula con puntuación en tiempo real.
Elige un plan VPS para ClassQuiz
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ClassQuiz
ClassQuiz es una plataforma de cuestionarios de código abierto y autoalojada diseñada para profesores, capacitadores y educadores que desean una alternativa que respete la privacidad a los servicios comerciales de cuestionarios para el aula. Los jugadores se unen a un juego ingresando un PIN en cualquier dispositivo, responden preguntas en tiempo real y ven tablas de clasificación en vivo después de cada ronda.
Alojar ClassQuiz en tu propio VPS mantiene el contenido de los cuestionarios, las respuestas de los estudiantes y los datos de la cuenta bajo tu control total, evita las tarifas de licencia por asiento y funciona en redes escolares sin dependencias externas. La pila incluye la API, el trabajador en segundo plano, PostgreSQL, Redis y Meilisearch para el descubrimiento de cuestionarios.
Funciones clave de ClassQuiz
Multijugador en tiempo real
Realiza sesiones de preguntas en vivo donde los jugadores se unen mediante un PIN y responden preguntas sincronizadas a través de una conexión WebSocket.
Creación de cuestionarios
Crea preguntas de opción múltiple, ABCD, de rango, de votación y de entrada de texto con imágenes, límites de tiempo y puntuación por respuesta.
Búsqueda de texto completo
Descubre cuestionarios públicos al instante a través de un índice Meilisearch integrado que clasifica los resultados por título, etiquetas y descripción.
Privacidad autoalojada
Mantén todos los datos del cuestionario, los nombres de los jugadores y las respuestas en tu propia infraestructura, sin telemetría ni análisis de terceros.
Almacenamiento de imágenes
Adjunta imágenes a las preguntas usando el almacenamiento local integrado o conecta cualquier backend compatible con S3 para medios ilimitados.
¿Por qué ejecutar ClassQuiz en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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