Despliega Crafty Controller con una instalación de un solo clic.
Panel de control web para crear, configurar y operar múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un solo panel.
Elige un plan VPS para Crafty Controller
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Crafty Controller
Crafty Controller es una GUI web de código abierto para administrar servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un solo panel. Reemplaza el manejo de sesiones SSH y pestañas de pantalla con consolas en vivo por servidor, un administrador de archivos integrado, tareas programadas y copias de seguridad con un solo clic — todo envuelto en una interfaz web limpia con acceso multiusuario basado en roles.
Alojar Crafty en tu propio VPS mantiene la propiedad total de tus mundos, configuraciones de plugins y datos de jugadores en hardware que tú controlas. Puedes crear nuevos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge y Bedrock — sin salir del navegador, y compartir la administración con alcance limitado con amigos o moderadores usando permisos granulares.
Funciones clave de Crafty Controller
Control de múltiples servidores
Ponga en marcha, monitoree y opere múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock en paralelo desde un único panel de control.
Consola basada en la web
Transmita registros de servidor en vivo y envíe comandos desde el navegador, con historial de búsqueda y salida codificada por colores por servidor.
Tareas programadas
Automatiza las copias de seguridad, reinicios y la ejecución de comandos en programaciones estilo cron para mantener los servidores en buen estado sin intervención manual.
Acceso basado en roles
Define usuarios con permisos de alcance limitado para que los moderadores y miembros de la comunidad puedan ayudar a operar los servidores sin credenciales de root o sensibles.
Gestor de archivos
Explora, edita, sube y descarga archivos del servidor — mundos, plugins, configuraciones — directamente en el navegador sin clientes SSH o SFTP.
¿Por qué ejecutar Crafty Controller en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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