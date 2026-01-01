ArchivesSpace es el sistema líder de gestión de información de archivos de código abierto creado por archivistas para archivistas. Combina la catalogación, organización, descripción y descubrimiento público en una sola aplicación que soporta el ciclo de vida archivístico completo — desde la donación inicial hasta el acceso en línea por parte de los investigadores.

Alojar ArchivesSpace en tu propio VPS mantiene las guías de búsqueda, los registros de ingreso y los datos de los usuarios bajo el control de tu institución, sin tarifas por registro ni dependencia de un proveedor. La interfaz de personal incluida, el portal de acceso público, la API REST y el punto final OAI-PMH le dan a tu archivo una plataforma completa de descripción y descubrimiento lista para usar.