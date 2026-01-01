Lancez-vous en ligne : packs et services abordables
Ouverture en un clic
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
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Votre propre agent IA. Privé, toujours disponible et opérationnel en 60 secondes.
Installation instantanée
OpenClaw est incroyablement facile à installer et met les agents IA à la portée de tous. Sans jargon ni complexité, il vous permet de créer rapidement votre première automatisation.
Aucun entretien
Managed OpenClaw prend en charge la sécurité, les mises à jour et les sauvegardes. Vos agents IA restent opérationnels 24h/24 et 7j/7 sans intervention manuelle.
Outils intégrés
OpenClaw possède tout ce dont vous avez besoin pour une prise en main facile : modèles d'IA, navigation web et messagerie automatisée, le tout intégré.
OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres solutions
FAQ OpenClaw Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?
Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais mis les pieds dans un serveur. Notre déploiement en un clic gère l'installation complète, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant personnel IA est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord complexe.
Comment fonctionnent les crédits IA, et dois-je créer des comptes externes ?
Mes données sont-elles privées et sécurisées ?
Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous verrouillons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.
Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS ?
With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.