Lien en bio avec nom de domaine personnalisé

Affichez une image professionnelle partout où vous partagez votre lien. Pas d'URL génériques, juste un lien 100 % personnalisé.
Choisissez un nom de domaine, puis créez votre lien en bio personnalisé dès MAD 7.99/mois
Lien en bio avec nom de domaine personnalisé

Un lien, un nom de domaine personnalisé, un espace prêt à l'emploi.

Votre lien, votre marque

Grâce à votre propre nom de domaine, votre marque est visible et facile à reconnaître partout où vous partagez votre lien en bio.

Configuration automatique

Nous connectons automatiquement votre nom de domaine et votre lien en bio, afin que vous puissiez commencer à partager vos contenus sans vous soucier de la configuration.

Solution évolutive

Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre nom de domaine en un site web, une boutique ou une adresse email à mesure que vous évoluez.

Configurez votre lien en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre nom de domaine

1. Choisissez votre nom de domaine

Choisissez un nom de domaine pour votre lien en bio. C'est le lien que vous partagerez sur tous vos réseaux sociaux.

2. Combinez lien et bio et nom de domaine

Ajoutez l'outil de lien en bio lors du paiement. En combinant lien en bio et nom de domaine, vous pouvez bénéficier de remises sur certains noms de domaine. La configuration se fait automatiquement.

3. Partagez votre lien en bio

Ajoutez vos réseaux sociaux, produits ou pages au même endroit, puis partagez votre lien en bio sur tous vos canaux. Mettez à jour vos liens à tout moment.

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est un registraire accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de nom de domaine.

En savoir plus sur les noms de domaine
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Confidentialité garantie

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les bases de données publiques RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de la confidentialité gratuite afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Confidentialité garantie

Support 24 h/24, 7 j/7

Nos agents parlent plus de 8 langues et sont disponibles à tout moment par discussion en direct ou par email, avec un temps de réponse moyen inférieur à 3 minutes.
Support 24 h/24, 7 j/7

Configuration rapide, gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site ou email depuis le même endroit.

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FAQ sur les liens en bio avec nom de domaine personnalisé

Qu'est-ce qu'un lien en bio avec nom de domaine personnalisé ?

C'est une page unique qui regroupe tous vos liens importants au même endroit et qui est accessible via votre propre nom de domaine. Vous l'utilisez comme URL principale dans vos biographies sur les réseaux sociaux et la mettez à jour dès que vous avez une nouveauté à partager, sans jamais modifier le lien lui-même.

Pourquoi utiliser un nom de domaine personnalisé pour mon lien en bio ?

Utiliser votre propre nom de domaine permet à votre audience de cliquer sur un lien qui vous appartient vraiment. Votre URL reste inchangée, même si vous passer à un autre outil ou plateforme, ce qui vous évite de devoir mettre à jour votre lien en bio.

Combien de temps faut-il pour configurer un lien en bio avec nom de domaine personnalisé ?

La configuration ne prend que quelques minutes. Vous choisissez votre nom de domaine, activez l'outil de lien en bio et commencez immédiatement à ajouter vos liens. Aucune configuration manuelle ou étape technique n'est requise.

Quelle est la différence avec un outil de lien en bio gratuit ?

La principale différence réside dans la propriété et la flexibilité. Les outils gratuits hébergent votre page sur leur propre nom de domaine et limitent les possibilités de personnalisation ou d'évolution. Avec votre propre nom de domaine, vous conservez la même URL sur le long terme et pouvez la faire évoluer à mesure que vos besoins grandissent.

Puis-je personnaliser l'apparence de ma page lien en bio ?

Oui. Vous pouvez modifier la structure et l'apparence de votre page, mettre en évidence des liens spécifiques et organiser votre contenu afin que les visiteurs voient le plus important en premier.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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