Déployez Scrypted en un clic.
Plateforme d'intégration vidéo domestique haute performance et NVR avec détections intelligentes basées sur l'IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Scrypted
Scrypted est une plateforme d'intégration vidéo domestique open-source et un enregistreur vidéo réseau (NVR) qui unifie les caméras IP à travers les écosystèmes de maison intelligente, y compris HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant. Son transcodage accéléré par le matériel et son architecture de plugins offrent des flux en direct à faible latence et des enregistrements fiables 24h/24 et 7j/7 sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Le plugin NVR de Scrypted ajoute l'enregistrement continu avec des détections intelligentes basées sur l'IA, des alertes de mouvement instantanées, et une application mobile et de bureau soignée pour la surveillance à distance. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos séquences et élimine les frais d'abonnement continus au cloud.
Caractéristiques principales de Scrypted
Intégration de la maison connectée
Diffusez les caméras vers HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant simultanément à partir d'une seule plateforme unifiée.
Enregistrement NVR 24h/24 et 7j/7
Enregistrez chaque caméra 24h/24 avec le plugin Scrypted NVR et parcourez les séquences grâce à une navigation intuitive sur la chronologie.
Détections intelligentes par IA
Recevez des alertes intelligentes de mouvement, de personne, de véhicule et d'animal, alimentées par des modèles d'apprentissage automatique embarqués.
Accélération matérielle
Tirer parti du décodage vidéo accéléré par GPU ou matériel pour des flux fluides et à faible latence avec une surcharge minimale du processeur.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des centaines de plugins communautaires prenant en charge les caméras, les serrures, les capteurs et les appareils domotiques.
Pourquoi exécuter Scrypted sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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