RSSHub est le plus grand réseau RSS open-source au monde, prenant en charge plus de 5 000 routes pour les plateformes qui ont cessé d'offrir des flux RSS natifs — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub, et bien d'autres encore. Avec plus de 41 000 étoiles GitHub et des contributions de plus de 1 300 développeurs, il est devenu la solution de référence pour maintenir le web ouvert et abonné.

L'auto-hébergement de RSSHub signifie que vos habitudes de consommation de contenu restent privées — toutes les requêtes de flux proviennent de votre propre serveur plutôt que d'instances publiques qui pourraient enregistrer les requêtes. La mise en cache Redis permet de maintenir la rapidité des flux fréquemment consultés et de réduire la charge sur les sites web sources.