Déployez RSS Bridge en un clic.
Passerelle auto-hébergée qui transforme les sites web sans RSS en flux propres et abonnables pour tout lecteur.
Sélectionnez un forfait VPS pour RSS Bridge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RSS Bridge
RSS Bridge est un service PHP open-source qui génère des flux RSS et Atom pour les sites qui ne les publient plus — réseaux sociaux, plateformes vidéo, portails d'actualités, fils de discussion de forums, et la longue traîne de pages qui ont discrètement abandonné les flux au cours de la dernière décennie. Il embarque des centaines de ponts maintenus par la communauté et expose chacun d'eux comme une URL de flux stable à laquelle vous pouvez vous abonner depuis n'importe quel lecteur.
L'auto-hébergement de RSS Bridge sur votre propre VPS maintient votre liste de lecture privée, contourne les limites de débit et les temps d'arrêt des instances publiques qui accompagnent les déploiements communautaires partagés, et vous permet de mettre sur liste blanche exactement les ponts que votre instance expose. Combiné à un lecteur auto-hébergé comme FreshRSS ou CommaFeed, il vous redonne le contrôle sur la façon dont vous consommez le web ouvert.
Caractéristiques principales de RSS Bridge
Des centaines de ponts
Générez des flux à partir de chaînes YouTube, de chronologies Mastodon, de subreddits, de pages Bandcamp, de versions GitHub, de sites d'actualités et de nombreuses autres sources, prêts à l'emploi.
Plusieurs formats de flux
Proposer chaque source sous forme d'Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML ou de texte brut afin que tout lecteur, scraper ou consommateur de webhook puisse l'utiliser.
Liste blanche du pont
Restreignez votre instance à un ensemble de ponts sélectionnés via
whitelist.txt pour contrôler l'utilisation des ressources et éviter d'exposer des scrapers rarement utilisés.
Récupération de qualité navigateur
Intègre curl-impersonate afin que les requêtes ressemblent à un vrai navigateur Chrome, contournant ainsi les sites qui bloquent les clients HTTP standards.
Ponts personnalisés
Déposez vos propres
Bridge.php fichiers dans le volume de configuration pour scraper n'importe quel site dont vous avez besoin sans forker le projet.
Aucun compte nécessaire
Interface utilisateur web sans état, sans utilisateurs, sans base de données et sans inscription — les URL de flux sont le seul état persistant.
Pourquoi exécuter RSS Bridge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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