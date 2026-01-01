Déployez Rotki en un clic.
Outil de suivi de portefeuille de cryptomonnaies open source qui traite toutes les données localement, en préservant la confidentialité totale de vos informations financières.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rotki
Rotki est un outil open source de suivi de portefeuille, d'analyse et de reporting fiscal basé sur un principe unique : vos données financières ne quittent jamais votre machine. Contrairement aux applications de portefeuille centralisées qui agrègent les avoirs sur les plateformes d'échange et les portefeuilles sur leurs serveurs, Rotki fonctionne localement et traite tout sur votre propre VPS — pas de comptes, pas de partage de données, pas de risque de violation.
Il se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et des dizaines d'autres plateformes d'échange via des clés API en lecture seule, suit les portefeuilles Ethereum et Bitcoin, et surveille les positions DeFi dans des protocoles comme Aave et Uniswap. L'auto-hébergement vous donne un accès persistant depuis n'importe quel appareil sans exposer les clés API sensibles à des tiers.
Caractéristiques principales de Rotki
Traitement local des données
Toutes les données du portefeuille sont traitées sur votre propre serveur — rien n'est envoyé à des services externes, éliminant le risque de violations de données financières.
Suivi multi-échange
Se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et de nombreux autres échanges via des clés API en lecture seule pour une vue de portefeuille unifiée.
Support du protocole DeFi
Détecte automatiquement les positions dans Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO et d'autres protocoles DeFi, y compris les rendements et les récompenses.
Génération de rapports fiscaux
Génère des rapports détaillés sur les transactions, les revenus et les événements imposables, formatés pour les comptables ou l'importation dans un logiciel fiscal.
Surveillance de la Blockchain
Suit les adresses Ethereum avec tous les jetons ERC-20, les adresses Bitcoin et les avoirs NFT avec une valorisation en temps réel.
Pourquoi exécuter Rotki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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