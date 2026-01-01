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Gestionnaire de ROM auto-hébergé qui organise les collections de jeux rétro avec des métadonnées, des jaquettes et un gameplay basé sur le navigateur.

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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec RomM

RomM est une plateforme complète de gestion de ROM auto-hébergée qui transforme les fichiers de jeu dispersés en une bibliothèque organisée et consultable. Elle enrichit automatiquement votre collection avec des jaquettes, des captures d'écran et des descriptions provenant d'IGDB et de MobyGames, prenant en charge des centaines de plateformes, des classiques d'arcade aux consoles modernes.

L'auto-hébergement de RomM signifie que votre collection de jeux reste sur votre propre infrastructure — pas de préoccupations concernant les conditions d'utilisation du stockage cloud, pas de limitation de bande passante et pas de frais mensuels. Vous contrôlez qui y a accès, et votre bibliothèque s'agrandit sans limites à mesure que vous ajoutez de nouvelles plateformes ou complétez des ensembles de collections.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de RomM

Metadonnées automatiques

Récupère les jaquettes, les captures d'écran et les descriptions d'IGDB et MobyGames, ce qui élimine des heures de catalogage manuel pour les grandes collections.

Jeu par navigateur

Jouez à des jeux directement dans le navigateur via EmulatorJS et RuffleRS sans installer d'émulateurs sur chaque appareil.

Support multi-plateformes

Organise des collections couvrant la NES, la SNES, la PlayStation, l'arcade et des centaines d'autres plateformes sous une interface unifiée.

Permissions utilisateur

Des contrôles d'accès granulaires vous permettent de partager votre bibliothèque avec votre famille ou vos amis tout en gardant les fonctions administratives restreintes.

Regroupement de jeux multi-fichiers

Détecte et regroupe automatiquement les titres multi-disques, les variantes régionales et les révisions afin que chaque jeu apparaisse comme une seule entrée.

Pourquoi exécuter RomM sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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