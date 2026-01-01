Déployez RomM en un clic.
Gestionnaire de ROM auto-hébergé qui organise les collections de jeux rétro avec des métadonnées, des jaquettes et un gameplay basé sur le navigateur.
Sélectionnez un forfait VPS pour RomM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RomM
RomM est une plateforme complète de gestion de ROM auto-hébergée qui transforme les fichiers de jeu dispersés en une bibliothèque organisée et consultable. Elle enrichit automatiquement votre collection avec des jaquettes, des captures d'écran et des descriptions provenant d'IGDB et de MobyGames, prenant en charge des centaines de plateformes, des classiques d'arcade aux consoles modernes.
L'auto-hébergement de RomM signifie que votre collection de jeux reste sur votre propre infrastructure — pas de préoccupations concernant les conditions d'utilisation du stockage cloud, pas de limitation de bande passante et pas de frais mensuels. Vous contrôlez qui y a accès, et votre bibliothèque s'agrandit sans limites à mesure que vous ajoutez de nouvelles plateformes ou complétez des ensembles de collections.
Caractéristiques principales de RomM
Metadonnées automatiques
Récupère les jaquettes, les captures d'écran et les descriptions d'IGDB et MobyGames, ce qui élimine des heures de catalogage manuel pour les grandes collections.
Jeu par navigateur
Jouez à des jeux directement dans le navigateur via EmulatorJS et RuffleRS sans installer d'émulateurs sur chaque appareil.
Support multi-plateformes
Organise des collections couvrant la NES, la SNES, la PlayStation, l'arcade et des centaines d'autres plateformes sous une interface unifiée.
Permissions utilisateur
Des contrôles d'accès granulaires vous permettent de partager votre bibliothèque avec votre famille ou vos amis tout en gardant les fonctions administratives restreintes.
Regroupement de jeux multi-fichiers
Détecte et regroupe automatiquement les titres multi-disques, les variantes régionales et les révisions afin que chaque jeu apparaisse comme une seule entrée.
Pourquoi exécuter RomM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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