Déployez RetroAssembly avec une installation en un clic.
Bibliothèque de jeux rétro auto-hébergée et émulateur basé sur navigateur prenant en charge plus de 25 consoles classiques avec illustrations automatiques et états de sauvegarde.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RetroAssembly
RetroAssembly est une application web auto-hébergée qui transforme votre navigateur en une borne d'arcade rétro personnelle. Téléchargez votre collection de ROMs et jouez à des titres de plus de 25 plateformes classiques — y compris NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade et Atari — directement dans le navigateur, sans aucun plugin ni téléchargement requis.
La plateforme récupère automatiquement les jaquettes et les métadonnées des jeux afin que votre bibliothèque ressemble à une véritable collection plutôt qu'à une simple liste de fichiers. Les sauvegardes d'état, le rembobinage du gameplay, les effets de shader de style rétro et les manettes mobiles à l'écran sont tous intégrés. L'auto-hébergement maintient votre collection de ROMs sur votre propre serveur, privée et accessible uniquement aux comptes que vous créez.
Caractéristiques principales de RetroAssembly
Prise en charge de plus de 25 consoles
Jouez à des jeux de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, et de nombreuses autres plateformes dans le navigateur.
Détection automatique d'œuvres d'art
Les jaquettes et les métadonnées de jeu sont récupérées automatiquement pour que votre bibliothèque affiche des visuels riches au lieu de simples noms de fichiers.
Enregistrer les états et rembobiner
Sauvegarder et restaurer la progression à tout moment, avec des instantanés d'état automatiques et le rembobinage du jeu sur les émulateurs pris en charge.
Commandes adaptées au mobile
Un contrôleur virtuel intégré à l'écran facilite le jeu sur les téléphones et les tablettes sans manette physique.
Shaders visuels rétro
Les effets optionnels CRT et autres effets de shader recréent l'apparence des écrans matériels d'origine pour une expérience plus authentique.
Pourquoi exécuter RetroAssembly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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