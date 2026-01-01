Déployez Relaticle en un clic.
CRM open-source avec support natif d'agents IA, 30 outils MCP et une API REST pour automatiser les flux de travail des clients.
Sélectionnez un forfait VPS pour Relaticle
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Relaticle
Relaticle est une plateforme CRM auto-hébergée, conçue avec un support natif d'agents IA en son cœur. Elle gère les contacts, les entreprises et les pipelines de vente via une interface moderne alimentée par Filament, tout en exposant 30 outils de protocole de contexte de modèle qui permettent aux agents IA de lire et d'écrire directement les données CRM — sans avoir à extraire les données de l'interface utilisateur ni à dépendre d'intégrations fragiles.
Contrairement aux CRM traditionnels qui ajoutent l'IA après coup, Relaticle est conçu dès le départ pour une utilisation par des agents humains et IA via le même modèle de données. Une API REST offre un accès programmatique complet, et un processus d'arrière-plan Laravel Horizon gère les importations, les notifications et l'automatisation planifiée. Toutes les données restent dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de Relaticle
Support d'agent IA natif
30 outils de protocole de contexte de modèle intégrés permettent aux agents IA de créer des contacts, de mettre à jour les pipelines et d'interroger directement les données CRM sans intégrations personnalisées.
Contacts et Pipelines
Gérez les contacts, les entreprises, les affaires et les pipelines de vente dans un CRM structuré conçu pour les équipes qui ont besoin d'un enregistrement fiable de chaque relation client.
API REST complète
Une API REST complète expose tous les objets CRM pour les scripts d'automatisation, les intégrations tierces et les rapports personnalisés sans accéder à l'interface web.
Traitement des tâches en arrière-plan
Laravel Horizon traite les tâches en file d'attente pour les importations, les notifications et les tâches planifiées sans bloquer l'interface web lors d'opérations lourdes.
Connexion sociale OAuth
Les membres de l'équipe se connectent avec leurs comptes GitHub ou Google, éliminant ainsi le besoin de gérer un ensemble distinct d'identifiants pour le CRM.
Pourquoi exécuter Relaticle sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA