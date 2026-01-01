Relaticle est une plateforme CRM auto-hébergée, conçue avec un support natif d'agents IA en son cœur. Elle gère les contacts, les entreprises et les pipelines de vente via une interface moderne alimentée par Filament, tout en exposant 30 outils de protocole de contexte de modèle qui permettent aux agents IA de lire et d'écrire directement les données CRM — sans avoir à extraire les données de l'interface utilisateur ni à dépendre d'intégrations fragiles.

Contrairement aux CRM traditionnels qui ajoutent l'IA après coup, Relaticle est conçu dès le départ pour une utilisation par des agents humains et IA via le même modèle de données. Une API REST offre un accès programmatique complet, et un processus d'arrière-plan Laravel Horizon gère les importations, les notifications et l'automatisation planifiée. Toutes les données restent dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.