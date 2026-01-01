Déployez Reiverr en un clic.
Interface TV unifiée et conviviale pour Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr qui remplace la découverte de type Overseerr.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Reiverr
Reiverr est une interface front-end open-source qui combine la découverte de médias, la demande et la lecture dans une seule interface conviviale pour la télévision. Au lieu de passer de Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr, les utilisateurs parcourent les titres populaires, obtiennent des recommandations personnalisées, demandent le contenu manquant et diffusent ce qui est déjà dans leur bibliothèque — le tout depuis une seule application optimisée pour les télécommandes et les interfaces utilisateur à 3 mètres.
L'auto-hébergement de Reiverr sur votre propre VPS garde chaque clé API connectée, l'historique de visionnage et le journal des requêtes sous votre contrôle. L'architecture basée sur des plugins vous permet d'ajouter de nouvelles sources de streaming sans modifier le cœur, et le même backend peut alimenter à la fois l'application web et une version native sur les téléviseurs intelligents Samsung Tizen.
Caractéristiques principales de Reiverr
TMDB Découverte
Parcourez les films et émissions tendance, les recommandations personnalisées, le casting, les évaluations et les bandes-annonces, fournis par The Movie Database.
Lecture Jellyfin
Diffusez le contenu déjà présent dans votre bibliothèque Jellyfin directement dans Reiverr sans changer d'applications ou de sessions.
Demandes Sonarr et Radarr
Envoyer les titres manquants directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une importation dans la bibliothèque sans ouvrir l'une ou l'autre UI.
Interface axée sur la télévision
Navigation adaptée aux télécommandes, grande typographie et mise en évidence de la sélection, conçues dès le départ pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs.
Architecture de plugin
Déposez des plugins de lecture ou de source supplémentaires dans le dossier de plugins monté pour étendre Reiverr sans reconstruire l'image.
Build Tizen Smart TV
Associez le backend hébergé à la version officielle de Tizen pour installer Reiverr comme application native sur les téléviseurs intelligents Samsung.
Pourquoi exécuter Reiverr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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