Déployez REDAXO en un clic.
CMS PHP open source flexible qui offre aux développeurs un contrôle total sur le code de sortie des sites web, pour les sites simples comme pour les portails complexes.
Sélectionnez un forfait VPS pour REDAXO
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec REDAXO
REDAXO est un système de gestion de contenu PHP open-source développé depuis 2004 qui donne aux développeurs un contrôle total sur la sortie du site web. Contrairement aux CMSs normatifs qui imposent une structure HTML fixe, REDAXO vous permet de créer des modules personnalisés qui définissent exactement comment le contenu est saisi et rendu — des pages d'atterrissage minimales aux grands portails multilingues.
L'auto-hébergement de REDAXO sur votre propre VPS signifie que vous êtes propriétaire de votre contenu, de vos données et de vos personnalisations, sans frais de plateforme ni restrictions de fournisseur. Ce modèle associe REDAXO à MariaDB 10.11 et installe automatiquement le CMS au premier démarrage, afin que vous puissiez vous connecter au panneau d'administration et commencer à construire immédiatement.
Caractéristiques principales de REDAXO
Modules de contenu personnalisés
Créez des modules de contenu réutilisables qui contrôlent précisément la manière dont les éditeurs saisissent les données et la manière dont ces données sont rendues en HTML — sans dépendance à un framework.
Contrôle total de la sortie
REDAXO n'impose aucune contrainte structurelle sur votre balisage, permettant aux développeurs de produire un HTML propre et sémantique, adapté à chaque projet.
Support multilingue
Gérez le contenu dans plusieurs langues grâce à la prise en charge intégrée de clang, faisant de REDAXO un choix naturel pour les sites web internationaux et régionaux.
Écosystème d'extensions
Étendez REDAXO grâce à un riche écosystème d'extensions communautaires couvrant la gestion des médias, le SEO, les formulaires, l'authentification, et bien plus encore.
Système de modèles flexible
Définissez des modèles de page et des mises en page réutilisables en PHP, donnant aux développeurs front-end la liberté de structurer les projets comme bon leur semble.
Pourquoi exécuter REDAXO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.