Déployez Readeck en un clic.
Gestionnaire auto-hébergé de lecture différée et de favoris qui sauvegarde indéfiniment le contenu lisible de toute page web.
Sélectionnez un forfait VPS pour Readeck
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Readeck
Readeck est un gestionnaire de signets léger et open-source, ainsi qu'une application de lecture différée qui capture le texte lisible, les images et les articles de n'importe quelle URL au moment où vous l'enregistrez. Chaque signet est stocké sous forme d'une archive ZIP unique et immuable, de sorte que vos articles sauvegardés restent disponibles même lorsque la page originale change ou disparaît du web.
L'auto-hébergement de Readeck sur votre propre VPS vous permet de garder votre liste de lecture, vos surlignages et vos étiquettes entièrement sous votre contrôle, sans suivi par des tiers, sans frais par compte et sans risque de fermeture d'un service payant. Un seul binaire Go soutenu par SQLite signifie une très faible utilisation des ressources et une expérience fluide même sur de petits plans VPS.
Caractéristiques principales de Readeck
Archivage à long terme
Chaque signet est stocké sous forme d'archive ZIP immuable afin que les articles sauvegardés restent lisibles même lorsque la page originale a disparu.
Exportation EPUB et OPDS
Exportez n'importe quel article ou collection au format EPUB et accédez à votre bibliothèque directement depuis les liseuses qui prennent en charge les catalogues OPDS.
Points forts et Étiquettes
Marquez les passages importants et organisez les signets avec des étiquettes, des favoris et des archives pour les retrouver rapidement plus tard.
Collections intelligentes
Enregistrez les requêtes de recherche sous forme de collections pour regrouper automatiquement les signets par étiquette, site ou tout autre filtre que vous définissez.
Recherche en texte intégral
Recherchez parmi les titres d'articles, le contenu et les étiquettes pour localiser instantanément n'importe quel passage de votre bibliothèque enregistrée.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages en un clic à l'aide des extensions officielles Firefox et Chrome, aucun copier-coller n'est nécessaire.
Pourquoi exécuter Readeck sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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