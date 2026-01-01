Reactive Resume est un constructeur de CV open-source axé sur la confidentialité qui vous donne la pleine propriété de vos données de carrière. Contrairement aux outils de CV SaaS qui stockent vos informations sur des serveurs tiers, l'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données ne quittent jamais votre infrastructure. Créez des CV soignés à l'aide de plus de 14 modèles conçus par des professionnels, prévisualisez les modifications en temps réel et exportez des PDF d'une précision parfaite — le tout sans créer de compte sur la plateforme de quelqu'un d'autre.

Ce déploiement regroupe tout le nécessaire : PostgreSQL pour les données utilisateur, un moteur de rendu Chrome sans interface graphique pour la génération de PDF, et un stockage de fichiers local compatible S3. Une assistance à la rédaction par IA facultative est disponible via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude si vous fournissez une clé API.