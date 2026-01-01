Déployez Reactive Resume en un clic.
Un créateur de CV gratuit et open-source qui conserve vos données de carrière sur votre propre serveur, et non sur un cloud tiers.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Reactive Resume
Reactive Resume est un constructeur de CV open-source axé sur la confidentialité qui vous donne la pleine propriété de vos données de carrière. Contrairement aux outils de CV SaaS qui stockent vos informations sur des serveurs tiers, l'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données ne quittent jamais votre infrastructure. Créez des CV soignés à l'aide de plus de 14 modèles conçus par des professionnels, prévisualisez les modifications en temps réel et exportez des PDF d'une précision parfaite — le tout sans créer de compte sur la plateforme de quelqu'un d'autre.
Ce déploiement regroupe tout le nécessaire : PostgreSQL pour les données utilisateur, un moteur de rendu Chrome sans interface graphique pour la génération de PDF, et un stockage de fichiers local compatible S3. Une assistance à la rédaction par IA facultative est disponible via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude si vous fournissez une clé API.
Caractéristiques principales de Reactive Resume
14+ Modèles de CV
Choisissez parmi des modèles conçus par des professionnels et personnalisez les polices, les couleurs et les mises en page pour correspondre à votre style personnel.
Exportation PDF au pixel près
Générez des PDF via un moteur de rendu Chrome sans interface graphique intégré — aucun service tiers ni plugin de navigateur requis.
Liens partageables publics
Partagez votre CV via une URL unique qui reflète toujours vos dernières modifications sans avoir à renvoyer de fichiers.
Assistance à la composition IA
Améliorez le contenu de votre CV avec des suggestions d'OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude en utilisant votre propre clé API.
Authentification à deux facteurs
Sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs (2FA) basée sur TOTP et la prise en charge facultative des clés d'accès pour une connexion sans mot de passe.
Pourquoi exécuter Reactive Resume sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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