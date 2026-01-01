Razzia est une plateforme de quiz en temps réel, open source et auto-hébergée, conçue pour les événements en direct, les réunions d'équipe et les sessions en classe. Un hôte crée une salle de jeu via le tableau de bord de gestionnaire protégé par mot de passe, partage le code de la salle avec les participants et contrôle le rythme du quiz — le tout fonctionnant dans n'importe quel navigateur moderne sans nécessiter de téléchargement d'application de la part des participants.

L'auto-hébergement de Razzia sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre contenu de quiz et des données des participants, sans frais par partie ni dépendance à un service tiers. Le déploiement léger en conteneur unique le rend pratique pour les événements ad hoc et les activités d'équipe récurrentes régulières.