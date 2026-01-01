Déployez Razzia en un clic.
Plateforme de quiz en temps réel auto-hébergée pour organiser des événements de quiz multijoueur depuis votre propre VPS.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Razzia
Razzia est une plateforme de quiz en temps réel, open source et auto-hébergée, conçue pour les événements en direct, les réunions d'équipe et les sessions en classe. Un hôte crée une salle de jeu via le tableau de bord de gestionnaire protégé par mot de passe, partage le code de la salle avec les participants et contrôle le rythme du quiz — le tout fonctionnant dans n'importe quel navigateur moderne sans nécessiter de téléchargement d'application de la part des participants.
L'auto-hébergement de Razzia sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre contenu de quiz et des données des participants, sans frais par partie ni dépendance à un service tiers. Le déploiement léger en conteneur unique le rend pratique pour les événements ad hoc et les activités d'équipe récurrentes régulières.
Caractéristiques principales de Razzia
Multijoueur en temps réel
Le jeu en direct alimenté par WebSocket transmet les questions et les scores à tous les participants simultanément, sans latence notable, même sur différents réseaux.
Aucune application requise
Les participants rejoignent instantanément via n'importe quel navigateur moderne en utilisant un code de salle — pas de compte, pas d'installation, et aucune friction d'inscription avant le début du quiz.
Tableau de bord du gestionnaire
L'interface /manager protégée par mot de passe donne à l'hôte un contrôle total sur le déroulement du jeu — démarrer, faire avancer et terminer les manches à son propre rythme.
Contenu de quiz personnalisé
Définissez les quiz sous forme de fichiers JSON stockés sur votre serveur, vous donnant une propriété complète sur les questions, les réponses et la notation sans aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Salles simultanées
Exécutez plusieurs salles de jeu indépendantes à partir d'une seule instance, afin qu'un seul déploiement puisse servir plusieurs équipes ou sessions simultanément.
Pourquoi exécuter Razzia sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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