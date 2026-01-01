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Plateforme de quiz en temps réel auto-hébergée pour organiser des événements de quiz multijoueur depuis votre propre VPS.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Razzia

Razzia est une plateforme de quiz en temps réel, open source et auto-hébergée, conçue pour les événements en direct, les réunions d'équipe et les sessions en classe. Un hôte crée une salle de jeu via le tableau de bord de gestionnaire protégé par mot de passe, partage le code de la salle avec les participants et contrôle le rythme du quiz — le tout fonctionnant dans n'importe quel navigateur moderne sans nécessiter de téléchargement d'application de la part des participants.

L'auto-hébergement de Razzia sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre contenu de quiz et des données des participants, sans frais par partie ni dépendance à un service tiers. Le déploiement léger en conteneur unique le rend pratique pour les événements ad hoc et les activités d'équipe récurrentes régulières.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Razzia

Multijoueur en temps réel

Le jeu en direct alimenté par WebSocket transmet les questions et les scores à tous les participants simultanément, sans latence notable, même sur différents réseaux.

Aucune application requise

Les participants rejoignent instantanément via n'importe quel navigateur moderne en utilisant un code de salle — pas de compte, pas d'installation, et aucune friction d'inscription avant le début du quiz.

Tableau de bord du gestionnaire

L'interface /manager protégée par mot de passe donne à l'hôte un contrôle total sur le déroulement du jeu — démarrer, faire avancer et terminer les manches à son propre rythme.

Contenu de quiz personnalisé

Définissez les quiz sous forme de fichiers JSON stockés sur votre serveur, vous donnant une propriété complète sur les questions, les réponses et la notation sans aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Salles simultanées

Exécutez plusieurs salles de jeu indépendantes à partir d'une seule instance, afin qu'un seul déploiement puisse servir plusieurs équipes ou sessions simultanément.

Pourquoi exécuter Razzia sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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