Déployez Raneto en un clic.
Wiki de base de connaissances propulsé par Markdown pour Node.js — contenu basé sur des fichiers avec un lecteur et un éditeur de navigateur épurés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Raneto
Raneto est une base de connaissances légère et open-source, construite sur Node.js, qui transforme un dossier de fichiers Markdown en un site de documentation propre et consultable. Il n'y a pas de base de données à gérer — le contenu réside sous forme de fichiers
.md simples dans un répertoire que vous contrôlez, ce qui rend la gestion des versions, les sauvegardes et la rédaction avec votre éditeur préféré très simples. L'éditeur web inclus gère l'édition directement dans le navigateur pour les utilisateurs non techniques, tandis que les développeurs peuvent rédiger directement dans leur outil Markdown préféré et laisser Git gérer l'historique.
L'auto-hébergement de Raneto sur un VPS vous offre une base de connaissances privée que vous possédez entièrement, sans dépendance à un fournisseur, sans frais par utilisateur, et avec un contenu qui réside sous forme de fichiers portables plutôt que dans une base de données propriétaire.
Caractéristiques principales de Raneto
Contenu basé sur des fichiers
Les articles sont de simples fichiers Markdown dans un répertoire de contenu — versionnez-les avec git, sauvegardez-les avec rsync, modifiez-les avec l'outil de votre choix.
Éditeur dans le navigateur
L'éditeur intégré permet aux utilisateurs non techniques de mettre à jour les pages directement depuis le navigateur sans toucher au système de fichiers ni exécuter git.
Recherche en texte intégral
La recherche rapide en mémoire sur chaque page permet aux lecteurs de trouver du contenu immédiatement sans quitter le site de documentation.
Hiérarchie des catégories
La structure des dossiers devient l'arborescence de navigation, avec un ordre de tri personnalisé via des métadonnées par dossier, afin que votre IA reflète votre contenu.
Mise en page thématique
Échangez ou étendez le thème par défaut pour correspondre à votre marque — Les thèmes Raneto sont de simples paquets HTML, CSS et JS.
Pourquoi exécuter Raneto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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