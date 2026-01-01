Raneto est une base de connaissances légère et open-source, construite sur Node.js, qui transforme un dossier de fichiers Markdown en un site de documentation propre et consultable. Il n'y a pas de base de données à gérer — le contenu réside sous forme de fichiers .md simples dans un répertoire que vous contrôlez, ce qui rend la gestion des versions, les sauvegardes et la rédaction avec votre éditeur préféré très simples. L'éditeur web inclus gère l'édition directement dans le navigateur pour les utilisateurs non techniques, tandis que les développeurs peuvent rédiger directement dans leur outil Markdown préféré et laisser Git gérer l'historique.

L'auto-hébergement de Raneto sur un VPS vous offre une base de connaissances privée que vous possédez entièrement, sans dépendance à un fournisseur, sans frais par utilisateur, et avec un contenu qui réside sous forme de fichiers portables plutôt que dans une base de données propriétaire.