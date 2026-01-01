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Outil de planification auto-hébergé permettant de choisir collaborativement la meilleure date et heure entre groupes, équipes et fuseaux horaires.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Rallly

Rallly est un outil de planification et de sondage de groupe open-source respectueux de la vie privée, conçu pour remplacer Doodle et les applications SaaS similaires. Les organisateurs créent un sondage avec des options de date/heure proposées, partagent un lien, et les participants choisissent les créneaux qui leur conviennent — aucun compte n'est requis pour les participants. Le tableau de bord de l'organisateur met ensuite en évidence les créneaux les plus populaires, ce qui facilite la confirmation de l'heure finale.

L'auto-hébergement de Rallly sur votre VPS permet de conserver les e-mails des participants, les données de réponse et les sujets de réunion sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un service de planification tiers. La plateforme prend en charge plusieurs fuseaux horaires, des options verrouillées, une personnalisation de la marque et l'authentification par lien magique par e-mail pour les organisateurs, et l'ensemble de la pile fonctionne sur un seul conteneur Next.js et PostgreSQL — suffisamment petit pour un usage personnel, suffisamment robuste pour une petite équipe ou un club.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Rallly

Sondages de groupe pour les dates

Proposez plusieurs options de date et d'heure, recueillez les disponibilités des invités et identifiez le meilleur créneau — des sondages de type Doodle sans frais par sondage.

Sensible au fuseau horaire

Affichez chaque option dans le fuseau horaire local de chaque répondant automatiquement afin que les équipes distribuées choisissent des heures sans calcul mental.

Réponses sans compte

Les invités votent avec un nom et un e-mail facultatif — pas d'inscription, pas de mot de passe, pas de friction — tandis que les organisateurs conservent des comptes pour gérer les sondages.

Connexion par lien magique

Les organisateurs se connectent via des liens magiques envoyés par e-mail au lieu de mots de passe, ce qui permet de maintenir une surface d'attaque des identifiants réduite sans sacrifier la commodité.

Options verrouillées et masquées

Verrouillez une option choisie pour figer les réponses, ou masquez les options après la clôture du vote — utile pour confirmer le choix final sans autres modifications.

Image de marque personnalisée

Définissez le nom, le logo et le thème de votre site afin que les sondages fassent partie intégrante de votre organisation plutôt qu'une page de destination SaaS générique.

Pourquoi exécuter Rallly sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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