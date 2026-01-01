Déployez Rallly en un clic.
Outil de planification auto-hébergé permettant de choisir collaborativement la meilleure date et heure entre groupes, équipes et fuseaux horaires.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rallly
Rallly est un outil de planification et de sondage de groupe open-source respectueux de la vie privée, conçu pour remplacer Doodle et les applications SaaS similaires. Les organisateurs créent un sondage avec des options de date/heure proposées, partagent un lien, et les participants choisissent les créneaux qui leur conviennent — aucun compte n'est requis pour les participants. Le tableau de bord de l'organisateur met ensuite en évidence les créneaux les plus populaires, ce qui facilite la confirmation de l'heure finale.
L'auto-hébergement de Rallly sur votre VPS permet de conserver les e-mails des participants, les données de réponse et les sujets de réunion sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un service de planification tiers. La plateforme prend en charge plusieurs fuseaux horaires, des options verrouillées, une personnalisation de la marque et l'authentification par lien magique par e-mail pour les organisateurs, et l'ensemble de la pile fonctionne sur un seul conteneur Next.js et PostgreSQL — suffisamment petit pour un usage personnel, suffisamment robuste pour une petite équipe ou un club.
Caractéristiques principales de Rallly
Sondages de groupe pour les dates
Proposez plusieurs options de date et d'heure, recueillez les disponibilités des invités et identifiez le meilleur créneau — des sondages de type Doodle sans frais par sondage.
Sensible au fuseau horaire
Affichez chaque option dans le fuseau horaire local de chaque répondant automatiquement afin que les équipes distribuées choisissent des heures sans calcul mental.
Réponses sans compte
Les invités votent avec un nom et un e-mail facultatif — pas d'inscription, pas de mot de passe, pas de friction — tandis que les organisateurs conservent des comptes pour gérer les sondages.
Connexion par lien magique
Les organisateurs se connectent via des liens magiques envoyés par e-mail au lieu de mots de passe, ce qui permet de maintenir une surface d'attaque des identifiants réduite sans sacrifier la commodité.
Options verrouillées et masquées
Verrouillez une option choisie pour figer les réponses, ou masquez les options après la clôture du vote — utile pour confirmer le choix final sans autres modifications.
Image de marque personnalisée
Définissez le nom, le logo et le thème de votre site afin que les sondages fassent partie intégrante de votre organisation plutôt qu'une page de destination SaaS générique.
Pourquoi exécuter Rallly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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